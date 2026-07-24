Futbol Federasyonu, nihayet çok tartışılan Portekizli hakem eğitimcileri ile yolları ayırmış!

Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo ve VAR Direktörü Joao Capela hiç dik durmadılar. Eyyam, sonlarını hazırladı.

1) Avrupa’da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı.

2) UEFA normlarından çok Riva’nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi.

3) VAR’dan müdahale yiyen hakemlerin cezaları ertelenmişti. Tıpkı ABD’li futbolcu Balogun gibi...

4) Bir hakemin maç alması eğitimden geçmiyor, eyyamdan geçiyordu.

5) TFF Başkanı’nın iki dudağı arasında bir eğitim modeli benimsenmişti.

6) Gelen baskı sonrası eğitimde söylediklerini, TV ekranında defalarca revize ettiler.

Futbol, futbol olmaktan çıktı!

Artık şu çok açık; FIFA’nın İsrail’i Arjantin’dir!

Bir kere daha gördük ki; FIFA’yı Güney Amerika yönetiyor!

Bunu artık saklayamayan FIFA; hakemlik üzerinden, UEFA’ya sıcak mesaj verdi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in iki milyonluk ülkesinden Dünya Kupası finaline hakem atadılar.

Verilmek istenen mesaj şu;

“UEFA, seninle iyi geçinelim, üstümüze çok gelme. Finale Avrupa’dan hakem verdik, yetmedi bir de Ceferin’in ülkesinden verdik.”

FIFA’nın yaptırımları BM’den daha güçlü olmaya başladı.

FIFA, Trump’ı, ABD’yi, Arjantin’i, İsrail’i de arkasına almayı başardı. Veya bunu sağladı.

Futbol da futbol olmaktan çıktı.

İsrail’in dünyadaki bir numaralı destekçisi Arjantin’in bu kadar el üstünde tutulması FIFA’yı sıfırlamıştır!

FIFA’nın ve hele de Trump’ın nefret ettiği İspanya’nın kupayı kazanması, Avrupa ve müslüman dünya için teselli kaynağı olmuştur!

Dünya Kupası’ndan arta kalanlar!

EN SEMPATİK ÜLKELER: İspanya, Norveç

EN ANTİPATİK ÜLKELER: Arjantin, Paraguay

EN ANTİPATİK TİPLER: Infantino, Trump

EN ÇOK İTİBAR KAYBEDEN: FIFA

EN FLAŞ ÜLKE: Yeşil Burun Adaları

EN GÜZEL GÖSTERİ: Norveçlilerin kürek çekmesi

HAYAL KIRIKLIĞI: Kadın hakemler

Oldu, olacak 195 olsun!

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 193 asıl üye ve 2 gözlemci devlet (Vatikan ve Filistin) olmak üzere toplam 195 ülke var.

Kupaya 48 ülkenin katılması, FIFA’yı kesmemiş! 64’e çıkması gündemde! Oldu olacak; 195 olsun!

Sayının artmasının; para ve kalite olduğunu düşünen bir FIFA var.

WhatsApp mesajları örtbas edilemez

Son günlerde WhatsApp mesajları siyasette ve de hakem âleminde çok konuşuluyor.

Hakem dünyasında örtbas edilmeye çalışılan taciz içerikli WhatsApp mesajları var. Trabzon ve Gaziantep’te.

Şimdilik, bu kadarla yetinelim; üstü örtülürse, isimleri ve detayları yazarız.

En kötüsü “cezasızlık” algısı!

Bir bahis soruşturması veya bir sevk haberi duyurulunca...

Kulüp yöneticileri, bahisten gözaltına alınınca bir telaş ve heyecan başlıyor!

İlk başta ekranlar, YouTube kanalları, sosyal medya bir şenleniyor!

Eyvah, eyvah! Kendi takımının kaybetmesine bahis oynamış yöneticiler var!

Talimatlar da çok açık! Küme düşme, -12 puanla başlama vs...

Ne olacak şimdi? Fikstür de çekilmiş, o kadar transfer yapılmış!

Sokağa çıkın sorun; “Bu işlerden bir ceza çıkar mı?”

TFF Başkanı’nın o meşhur 27 Ekim 2025’teki basın toplantısından bu yana hangi kulüp, hangi cezayı aldı ki?

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