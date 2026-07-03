TFF Başkanı, o meşhur ezberini tekrarlamış; "Hakemler konusundaki çalışmamız bitmedi, temizlik devam edecek!"

Göreve geldikleri günden beri hakemlikle ilgili her planlamanın sonu nedense hep bu "temizlik" vaadiyle bitiyor.

İyi de adama sormazlar mı; "tam beş defa klasman değiştirip, hakem kadrolarını beş defa sil baştan yenileyen siz değil misiniz?"

Aslında mesele çok net; bu cümlenin kamuoyunda bir alıcısı olduğunu biliyorlar ve sıkışınca aynı slogana sarılıyorlar.

Madem radikal bir temizlik yapacaktınız; daha bir ay önce bu MHK, önümüzdeki sezonun hakem kadrolarını neden açıkladı? Tek bir hakemi bile klasman düşürmediniz!

Bir ayda henüz lig başlamadan acaba tekrar neresi kirlendi? Yoksa temizleyenler de mi bir sıkıntı var?

Türk futbolunu yönettiğini sananlar, plansızlığın adını "temizlik" koymuşlar!

Bu arada; bahisten ceza alan Süper Lig kadrosundaki hakemler de mevcut TFF'nin terfi ettirdiği isimler.

Konu nasıl oldu da Cüneyt Çakır'a geldi?

Sayın Hacıosmanoğlu, hafta başında Erman Toroğlu'na tartışılan birçok konuda açıklama yapmaya çalıştı. Başkan, araya bir de şunu sıkıştırmış; FIFA, eğitim için millî takım kampına Cüneyt Çakır'ı gönderecek olmuş.

Sayın Başkan "kampa almam" demiş.

Peki bunu neden paylaşmış olabilir? Primler, akrabalar, başarısızlıklar, onca konu varken...

Erman Toroğlu'nun yorumculuktaki en büyük sermayesi Cüneyt Çakır ve babasıdır.

Başkan, Toroğlu'na şirin gözükmek istemiş olamaz mı? Zeytin dalı uzatmış!

Ki; FIFA'nın bu eğitimleri online oluyor. Bir eğitimcinin ülkelerin kamplarına gitmesi söz konusu değil! Collina turnuva boyunca bunu defalarca açıkladı. "On binlerce kilometre yol, böyle bir uygulama olmayacak" dedi.

"Prim haberlerini" kimseye kaptırmadık!

Dünya Kupası'na katılan 48 ülke arasında ekonomik ve siyasi güç olarak devler var. ABD'si, İngiltere'si, Almanya'sı, Arabistan'ı, Katar'ı...

İçlerinde oyuncularına villa ve 16 milyon dolar prim veren yok!

Biz günlerdir kupaya veda eden ülkelerde istifa eden teknik adam ve federasyon başkanı haberlerini okuyoruz. Bizim dışımızdaki 47 ülkeden bir tane prim haberi düşmedi!

Kendisi dışında herkes kusurlu!

Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başarısızlığa sahip çıkmadı. Kendisi ve Montella dışında herkes suçlu.

- Fatih Terim yanlış yapmış. Özel yayına ne gerek varmış?

- İkinci maçta bir gol atsaymışız, bu gruptan çıkarmışız!

- Gruptan çıksaymışız, en az iki tur gidermişiz!

- Bizim yayıncı kuruluş, görüntüleri kasıtlı olarak getirmiyormuş. Ortalık yangın yerine dönsün istiyorlarmış. Seneye ihale var, bunları yapamayacaklarmış.

- Ahmet Çakar'ı demediği şeyler için "dedi" diyerek hedefe koydu!

Özeti şu; yayıncı kuruluş, Fatih Terim, Ahmet Çakar, Cüneyt Çakır ABD'deki başarısızlığın belli başlı bahaneleri...

48 ülke arasında; en sıcak ortalaması 32 derece ile kamp yapan tek takım biz olduk. Bunun hesabını soran ve veren yok!

TFF tarafından yapılan o uzun yazılı açıklama kimseyi ikna etmedi!

Oyuncuların aileleri arasında kampta çok şey yaşanıyor.

40 yıldır, kimin eli, kimin cebinde her şeyi bilen başkan, bunlardan bihaber!

Futbolu bu arkadaşlar yönetiyor!

Kulüpler Birliği aylar sonra geçen hafta toplandı.

Ortada oynanmış bir tartışmalı maç yok! Bir transfer kavgası yok!

Belli kulüp temsilcileri ilk defa bir araya geliyorlar!

Ne beklenir; bir tanışma, "bir hayırlı olsun" dilekleri... Nezaket, hoşgörü, saygı...

Müthiş bir kavga! Tartışma... Ekranlar, sosyal medya yıkıldı!