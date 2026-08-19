Değerli okurlar,

Hayat pahalılığı herkesin dilinde.

Savaş, enflasyon, faiz ve enerji zamları bir araya geldi.

Gıda ve ulaşım maliyetleri hızla tırmandı.

Asgari ücretli aileler zor durumda kaldı. 2025’te ara zam yapılmadı.

2026 asgari ücreti de gerçekleşen enflasyonun altında belirlendi.

Net asgari ücret 28.075 TL. Bu rakamla 2027 Şubat’ına kadar dayanmak çok zor. Atasözümüz boşuna denmemiş: “Can boğazdan gelir.” Lokma her gün küçülüyorsa, güncelleme lüks değil mecburiyettir.

“Ekmek aslanın ağzında değil, artık midesinde!”

Türk-İş Temmuz 2026 verileri ortada. Açlık sınırı 36.940 TL, Bekâr çalışanın yaşama maliyeti 47.758 TL. Yoksulluk sınırı ise 120.325 TL. Asgari ücret bu sınırların çok gerisinde kaldı.

İŞTE NET TABLO

Evli çocuklu asgari ücretliye %10 destek!

Açlık sınırının bile yüzde 24 gerisindeyiz.

Yoksulluk sınırının yüzde 77’sine yakın uzağındayız.

Evli ve çocuklu asgari ücretlinin hâli daha perişan.

16 yaşındaki bekâr işçi ile aile reisi aynı ücreti alıyor.

Bu adil değil. Azalan doğum oranları ve yaşlanan nüfus karşısında çalışanların yarısına yakını asgari ücretli.

Nasıl evlenip çocuk sahibi olacaklar?

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” derler.

Aile desteği olmadan ses çıkmaz.

PATRONA DESTEK, ASGARİ ÜCRETLİYE TEK KURUŞ YOK

Hükûmet işverenlere bolca teşvik veriyor. Çoğu İşsizlik Sigortası Fonu’ndan.

Asgari ücretli her ay bu fona prim ödüyor. Ama kendisine destek yok.

Güncel işveren teşvik ve destekleri toplamda 15’e yakın.

İşveren rahat nefes alıyor.

Asgari ücretli ise ay sonunu getirmek için binbir hesap yapıyor.

Aile geçindiren asgari ücretli ise “kuru ekmek” peşinde.

ÇÖZÜM BASİT VE ADİL: İŞTE ÇÖZÜM ÖNERİMİZ

Asgari ücretliden her ay yüzde 15 oranında SGK + işsizlik primi kesiliyor.

Bu primlerden indirim yapılsın.

Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı ve çocuk çağrısına uygun destek verilsin.

Önerimiz net:

Evli çocuklu asgari ücretliye %10 destek!

Zam olmasa bile aile bütçesine yüzde 5 ila 10 arası nefes gelir.

Bu, iaşe ve ibate ihtiyacını biraz rahatlatır.

HASILIKELAM: Anayasa ve yasalar asgari ücreti “insanca yaşatacak seviye” diye tanımlar. Bu bir lütuf değil, devletin ödevidir.

Üç yıllık OVP döneminde asgari ücret baskılandı. Enflasyon yine dizginlenemedi.

Mutfaktaki yangın söndürülmezse yılın kalanı nasıl geçer?..

Aç kalan aile nasıl üretir, nasıl doğurur, nasıl umut eder?

Gözümüz Ankara’da. Gönlümüz emekçiden yana.

Aile geçindiren asgari ücretliye önerimiz doğrultusunda derhal destek verilsin.

%10’luk bu nefes, milyonlarca tencerede ateşi yeniden yakar. İşverene de hiçbir ilave yük getirmez.

Unutmayalım: Toplumun temeli aile, ailenin temeli ekmek.

Ekmek yoksa, gelecek de yoktur.

***

"İşçiye ücretini, teri kurumadan önce veriniz." Hazreti Muhammed

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...