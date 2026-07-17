Hani MHK şirketleşiyordu!

Memleket olarak her şeyi çok çabuk unutma alışkanlığımız var!

Bunu çok iyi bilenler de ülkeyi oyalamayı ‘taktik bir plan’ hâline getirdi.

Son iki yılda onlarca ‘maketten hakem projeleri’ dinledik.

Avrupa ülkeleri tek tek gezildi, raporlar yazıldı. Ekranlarda hayali grafikler sunuldu.

MHK şirketleşiyordu! MHK Genel Müdürü, şirketin ortaklık yapısını anlatıyordu. Hakemliğimiz uçuşa geçiyordu.

Aylar geçti, TFF mali genel kurulu yapıldı. Herkes kulağının üstüne yattı!

Şu oldu; MHK ve TFF iki yıl kazandı! Kulüpleri, kamuoyunu, herkesi oyaladılar. Lig başlıyor… Rekabetin sert geçeceği bugünden belli. Yarış daha fazla takım arasında geçeceğe benziyor.

Bakalım, MHK piyasaya bu defa neyi sürecek?

Yeşil Burun Adaları damga vurdu!

530 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası’na ilk defa katıldı.

Gruptaki üç maçı da kaybetmedi. 3 puanla son 32’ye kaldı.

Kupanın finalistleri İspanya ve Arjantin’e de normal 90 dakikalarda mağlup olmadı.

Grup maçlarında İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

Son 32 turunda uzayan maçta Arjantin’e 3-2 kaybetti.

Kalecileri Vozinha, 2026 Dünya Kupası’nın kahramanı oldu.

Sol bekleri Lopes Cabral, Trabzonspor’un flaş transferi olarak dikkati çekti.

FIFA’nın ‘dijital adaleti’ çöktü!

İngiltere’nin yarı finale yükselirken Norveç’e attığı golde, topun stat tellerine çarptığı iddiası ve milyar dolarlık teknolojilerin bu şüpheyi netliğe kavuşturamaması tam bir fiyasko oldu!

Top o tele çarptı ya da çarpmadı… Asıl skandal, ‘sıfır tartışma’ vadeden sistemin bu kadar büyük bir kaosun önüne geçememesiydi.

Formanın kırışıklığından milimetrik ofsayt çıkaran yapay zekâ ve VAR odası, böylesine kritik bir pozisyonda şüpheleri yok etmeyi başaramadı.

Demek ki en üst düzey yazılımlar bile tartışmaları bitirmeye yetmiyor, aksine yeni soru işaretleri üretiyor. FIFA’nın vadettiği kusursuz dijital adalet, büyük bir illüzyondan ibaret.

Sahadaki hakemi iradesiz bir robota dönüştüren bu sistem, iş sahayı sarsan somut bir tartışmayı çözmeye geldiğinde ekran başında çaresiz kalıyor.

Şimdi, bu Norveç-İngiltere maçında iki kritik soru var?

1) Top tele çarptı ise kamera oynar, bu görüntü VAR odasında var mı?

2) Teknolojik olarak ‘ivmeölçer’ yerden yukarıya kaç metreye kadar sinyal alabiliyor?

Bu iki konu açıklığa kavuşturulmadı. FIFA’nın gösterdiği grafik kimseyi ikna edemedi.

Bir deli kuyuya taş attı!..

FIFA, kuyuya bir taş attı, bütün dünya çıkarmaya çalışıyor.

Hakem olaya yanlış teknik karar veriyor, yetmiyor bir de kart veriyor.

Her şey yanlış ama tek doğru hakemin olayla eşleştirdiği oyuncu.

Buna rağmen kibirli kural koyucu, meseleyi zorla ‘yanlış oyuncuya kart’ kılıfına sokmaya çalıştı.

Arkadaş, doğru olan tek şey hakemin doğru oyuncuya kart göstermesi. Şunu açıkça yazsanıza: Yanlış teknik karara bir de yanlış kart eklenirse, VAR devreye girer ve olayı düzeltir.

‘Kimlik karıştırması’ diyerek işi içinden çıkılmaz hâle getirdiniz.

Düğmeyi baştan yanlış iliklediler

Turnuvadaki 100 maçta üç kere yaşandı. Ciddi bir oran! Yanlış kimlik tespiti meselesi... İkisi yanlış, biri doğru.

1) Gruptaki ABD-Paraguay maçındaki yersiz, gereksiz VAR müdahalesi oldu. FIFA bunu yanlış kimlik tespitine soktu.

2) Çeyrek finalde Arjantin-İsviçre maçında, Arjantinli oyuncu ihtar gördü.

VAR çağırıp ihtarı iptal ettirdi. İsviçreli oyuncuya aldatmadan ihtar göstertti. Ve oyuncu ikinci sarıdan atıldı. Maçın dengesi bozuldu.

3) Son 16 turundaki Paraguay-Fransa maçında Olise’ye çıkan sarı karta VAR’ın karışmaması doğruydu. Olise çatışmadan kart gördü, faulden görmemiş olmalı.

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