Tedbirinizi almadan tatile çıkmayın

İnsanlarımızın birçoğunun tatilde olduğu veya tatile gideceği bu yaz günlerinde evimizde ve yola çıkarken almamız gereken bazı güvenlik tedbirlerini okuyucularınızla paylaşmak isterim:

Evde olsanız dahi özellikle alt katlarda iken kapı ve pencereleri bilhassa geceleri açık bırakmayın. Ev ve eşyaların sigortalanması önemli bir tedbirdir. Oturduğunuz eve yeni taşındıysanız kapı kilitlerini değiştirin. Evden çıkarken kapınızı kilitleyip anahtarı yanınıza alın.

Komşulara kısa süreli gitseniz bile kapılarınızı mutlaka kilitleyin. Değerli eşyalarınızı evde olsun araçta olsun camdan görülebilecek yerde bırakmayın. Bahçe ve balkon kapılarını kilitli bulundurun. Evinizde çok miktarda nakit para ve mücevherat mümkünse bulundurmayın.

Tanımadığınız birisi geldiğinde içeri almayın. Kapı anahtarlarınızı paspas altı, ayakkabı içi, elektrik, su saati yanı vb. yerlerde saklamayın. Yatmadan önce kapı ve pencerelerinizi kapalı bulundurun. Evinizden uzun süreli ayrılacaksanız güvenilir bir komşunuza anahtarı bırakıp evinizi kontrol etmesini isteyebilirsiniz. Evinizden uzun süreli ayrıldığınızda gazete, mektup vb. diğer postalarınızı komşunuzun almasını veya uygun zamanda gelmesini sağlayın. Evinizden uzun süreli ayrıldığınızda size ulaşılabilmesi için komşunuza veya yakınınıza adres ve telefon numaranızı bırakın. Apartmanlarda giriş ve çıkışı kontrol edecek bir kapıcı olması artı değerdir. Evinizin civarında dolaşan şüpheli kişileri gördüğünüzde 155 Polis İmdadı arayabilirsiniz. Çocuklarınızı tanımadığı ve şüpheli kişilerden uzak tutun. Çocuklarınızı tek başına oyun oynamaya göndermek yerine onların oyun saatlerine göz kulak olacak şekilde kendinize zaman ayırın.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ" DEMEYİN!

Şimdi biraz da yola çıkmadan önce alınması gereken tedbirleri sıralayalım. Yola çıkmadan önce seyahat planınızı iyi yapın ama yolda asla acele etmeyin. Yola çıkmadan önce mutlaka aracınızın bakımını yaptırın. Lastiklerinizin hava basıncını ve diş derinliğini mutlaka kontrol ettirin. Eşyalarınızı bagaj içerisinde sabitleyin ve görüşünüzü kısıtlayacak eşya bulundurmayın. Ağır ve yağlı yiyecekler, uyku hâline yol açabilecek içecekler ve ilaçlardan yol boyu uzak durun. Klima kullanırken belli aralıklarla içerideki havayı mutlaka tazeleyin. Hele çocukları klimadan koruyun. Aracınızdaki herkesin emniyet kemerini taktığından emin olun.

Gündüz yolculuklarında bile farlarınızı açık tutun. Trafik kurallarına ve işaretlerine mutlaka uyun. Kanuni hız sınırı limitini aşmayın. Takip mesafenizi iyi ayarlayın, doğru yerde ve doğru zamanda sollama yapın. Bir gün içinde sekiz saatten fazla araç kullanmayın, her iki saatte bir mola vermeyi de aman ihmal etmeyin. Yol boyunca trafik, ışık, levha, işaret ve işaretçilerine mutlaka dikkat edin. Dikkatinizi ve gözlerinizi yoldan ayırmayın, kesinlikle yolculuk hâlinde cep telefonu kullanmayın. Trafikte kimseye ders vermeye kalkışmayın ve sabırlı olmaya gayret edin. Bir kaza durumunda öncelikle olay yerinin güvenliğini sağlayın. Kazayı kendiniz yapmış olsanız bile olay yerini hemen terk etmeyin trafiği çağırın, tutanak tutun ve resim çekin. Gideceğiniz yere biraz geç gidin ama sağlam ve sağlıklı gidin. Mutluluğunuzu acı ve gözyaşına pişmanlıklara boğmayın... Çünkü biliyorsunuz ki her şeyin yedeği var ama insanın yok...

Herkese iyi yolculuklar ve iyi tatiller. Sağlıklı ve esen kalın.

Aslan Torun

Bu yazdıklarınızı gönülden dua kabul ediyoruz

Değerli okuyucumuzun gönderdiği bu ifadeleri gönülden gelen bir dua kabul ederek paylaşıyoruz:

“Hakdarlık ve kanaatkârlık... Fedakârlık ve vefakarlık... Hakka vasıl olmaya niyetlendik... Bir hırka ile yola koyulduk... Kanaat ile yetinmeye çalıştık... Helal lokma yedik yedirdik... Müfrit ve tamahkâr olmaktan kaçındık... İlahi Hakk'ın rızasını tahsil için. Âlemi ömrü heba etmeye durduk... Sulh ve selametin, huzur ve emniyetin, saf membaını ki cihanda, saadet’ül imanda ve nimet’ül İslam’da bulduk... Demek vakti geliyor elveda... Borcumuz olsun akarib ve ehibbalara vefa... Laedri... Cumanız mübarek olsun... Münevver’ül kalp ile dimağınız nurla dolsun... Hayatınız sıhhat ve afiyet, kalbi selim ve aklıselim ile her an zindelikte kalsın... Selam ve hürmetlerimle...”

Agah-İstanbul

Bireysel yardım talebiniz çözüm sağlamaz

Bir ihtiyaç sebebiyle önünü sonunu düşünmeden birisinden hayli miktarda borç para alıp sonra da ödemekte zorlandığı için yardım talep eden değerli okuyucumuz, bireysel anlamda size bu kadar yüklü miktarda yardım edebilmek bizim tasarrufumuzun fevkinde bir durumdur. Okuyucularımıza durumunuzu bildirmek ve sizin adınıza yardım talep etmek konusunda da geçerli bir sebep belirtmemiz gerekir. O zaman da yardım için resmî makamların onayı gerekmektedir. Dolayısıyla ne kadar üzülsek de sizin bireysel durumunuzda ödeme sorununuzu çözmek için bu yollar çözüm üretmiyor. Bu tür durumlarda taşıma suyla değirmen dönmez. Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz. Sizin hukuki anlamda bir bilgiye ve yardıma ihtiyacınız var. Saygılarımızla. F.A.

Anlat Derdini Feridun Ağabey'de önceki yazılar...