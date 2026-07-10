Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz

Feridun Ağabey, bir emekli sağlıkçı olarak kısa adı 182 MHRS olan uygulama hakkında sizinle paylaşmak istediklerim var. 182 MHRS nedir? Bu işlem nasıl uygulanmaktadır?

Bu yıllardan beri sağlıkta uygulanan MERKEZÎ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ’nin kısaltılmış adıdır. Bu sistem, merkezi Erzurum’da bulunan merkezî hekim randevu sisteminden randevu alma işleyişidir. Günün 24 saatinde 182 no.lu telefondan veya “e-nabız” yoluyla hastane polikliniklerinden veya aile hekimlerinden randevu alarak uygun saatte hastaneye veya aile hekimliğine giderek sıra beklemeden rahat bir şekilde muayene olmaktır.

Görünüş olarak güzel ve kuyrukta beklemeden, rahat bir şekilde muayene olunabildiği için ilk bakışta cazip görünmektedir. Şu anda bu sistemi kullanan çok insanımız bulunmaktadır. Eskiden olduğu gibi her hasta her hastaneye gidemezdi, kabul edilmez başka hastaneye gönderilirdi veya sabah erkenden gidilir kuyruklara girilir çeşitli sıkıntılar, kavga gürültü ve zorluklarla muayenen olunur hem doktorlar hem hastalar için sıkıntı ve zorluklar bitmek bilmezdi. Emekli bir sağlıkçı olarak eski sıkıntıların birçoğu geride kaldı. Bu bakımdan devletimize teşekkür ediyoruz.

Gerçekten bu sistemle bu zorluklar biraz aşılır gibi oldu ama henüz tam olarak çözüm oluşmuş değil. Bu vesileyle sahada gördüklerimi hem bir vatandaş hem bir sağlıkçı gözüyle olumlu sonuçlara vesile olması dileğiyle paylaşmak istedim.

Örnek olarak buradan randevu alıp gittiğinde zamanında sıra saat beklemeden muayene olman çok güzel ama gel gör ki bazı hastanelerin özellikle bazı bölümlerinden randevu almak hâlen çok zor. Günün hangi saatinde olursa olsun 182’yi arıyorsun randevu alamıyorsun hastane içinden veya e-Nabız'dan uğraşıyorsun randevu almak yine pek mümkün olmuyor. Çoğunluk verilen cevap -istediğiniz hastane veya doktorun randevusu şu anda dolu sistem cevap vermiyor daha sonra tekrar arayın- diyorlar. Aradan biraz zaman geçiyor tekrar arıyorsun yine cevap aynı. Bilhassa köylerde yaşayan teknolojiden fazla anlamayan yaşlı hastaların randevu almaktaki zorluklarına da bir çözüm getirilmesi çok önemli.

Güzel olan ise bazı hastanelerde bazı bölüm doktorları sağ olsunlar fırsat bulurlarsa veya biraz insaflı davranarak fedakârlıklarda bulunarak vakit ve zaman da uygun olursa randevusuz gelen hastalara da bakıyorlar geri çevirmiyorlar.

Bazı doktorlar da günlük olarak hem randevulu hastalarına hem de belli bir sayıda rutin hastalarına yani randevulu olmayan hastalara bakıyorlar. Ama bazı doktorlar mümkün değil kapısında yığılıp kalsan randevusu olmayanı muayene etmiyor sorduğun soruya cevap bile vermiyor. “Randevu al gel!” diye tutturuyor. O anda odasında hastası olmasa bile “randevun yok” diye bakmıyor. Geçen ben de bir doktora gittim. Sonuç göstereceğim. Beni de az çok tanıyor, emekli sağlıkçı olduğumu biliyor. “Randevu al gel” dedi. Baktım hastası yok, gitti masasına oturdu kendi âlemine daldı.

Hastanelerde bazı bölümlerde bazı uzman doktor sıkıntısı henüz tam olarak giderilebilmiş değil. Bütün bu zorluklara rağmen hâlen bazı hastanelerde mesai dışı 17.00-19.00 saatleri arasında poliklinik yapılması randevu alamayan hastalar için iyi bir fırsat olmaya devam ediyor. Bu fedakârlık için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Bir diğer önemli husus özellikle tatil bölgelerinde muayene veya ilaç yazdırmak isteyen hastalar aile hekimliği tercihini tatil yaptığı yere aldırmasa muayene olamıyor veya ilaç yazdıramıyor. “Misafir hasta” diye işlem görüyor ama bunda da bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Buna da bir çözüm bulunması lazım. Yine yakın zamana kadar aile hekimliklerinde devam eden mesai dışı 17.00-19.00 arası hasta muayene uygulaması yeniden konulursa seviniriz. Saygılarımla.

Aslan Torun-Emekli Sağlıkçı

Superonline’a yeniden arz ediyoruz

“Değerli Feridun Ağabey, 1 Temmuz’da sizin aracılığınızla sesimizi duyurmak istediğimiz Superonline yetkililerinden bir cevap gelmedi. Bir kere daha sesimize ses olur musunuz” diyen okuyucumuz, derdinizi bir kez daha dile getirelim. İnşallah Superonline bu kez sesinizi duyar:

“Ben İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Çarşıda Kitap-Kırtasiye işletmesi sahibiyim. Superonline abonesiyim. Etrafımda ilkokul, ortaokul ve lise bulunmakta ve yoğun bir internet kullanımına talep var. Bu artan ilgiye yaklaşık on yıldır kullandığım Superonline altyapısı ile artık cevap vermekte zorlanıyorum. İnternet ağım taleplere yetemeyecek duruma geldi. Sizin aracılığınızla abonesi olduğum Superonline çözüm merkezi yetkililerini şimdiye kadar aldığımız internet hizmeti için teşekkür ediyor şimdi daha çok öğrencimizin internet ağından faydalanması için daha güçlü bir internet ağ hizmeti ulaştırmasını talep ediyorum. İnanıyorum ki Superonline öğrencileri internetsiz bırakmaz. Saygılarımla...”

Mehmet Narlı-İstanbul

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