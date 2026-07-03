Biz yine de diyoruz ki: “Sağlığınız için doktorunuza danışın”

Feridun Ağabey bu benim bir manifestomdur. Bize üç beyazdan kaçın dediler hep ama aksine üç beyazdan kaçmayınız çok tüketiniz diyorum. Sağlıklı beslenme literatüründe "üç beyaz" olarak adlandırılan maddeler un, şeker ve tuzdur.

Hayvan besiciliği yapanlar, hayvanlarını bitkilerle, tahılla beslerler. Yiyeceklerine tuz da katılır. Hayvanlardan fazla et, süt almak için bu yiyeceklerden çok yedirirler. Besicinin amacı verimi, üremeyi artırmaktır. Üç beyazı alan hayvanlar güçlü, dirençli ve sağlıklı olur.

Sizler üç beyazdan kaçmayınız!

Emperyalist güçler, büyük sermaye kesimleri vb. yıllardır ülkemizde ‘üç beyazdan kaçınız!’ propagandasını yaptırdılar. İnsanımızda algı oluşturdular. Bizim insanımız da kayıtsız, şartsız ve düşünmeden aldı uygulamaya başladı.

Allahü teâlâ bunca bitkileri, meyveleri, tahılları, tuz havzalarını sadece dünyayı süslesin, sadece hayvanlar tüketsin diye mi yarattı? İnsanlık yaratıldığı günden bugüne kadar üç beyazı tüketmedi mi? On binlerce yıl zararı olmadı da şimdi mi oldu? Onlar öldüler mi?

Halbuki emperyalist nice sermayenin üretip ülkemize pazarladığı gıdaların içeriğinde üç beyaz daha fazla bulunmaktadır. Kendi ürettikleri hazır gıdaları, içeceklerini bizim gibi ülkelerde daha fazla tükenmesi için bize 'üç beyazdan kaçın!’ dediler.

Sattıkları hazır gıdalar da ağırlıklı olarak üç beyazdan oluşmaktadır. Üretip bize sattıkları gazlı içecekler en fazla şeker içeren gıdalardır. Hazır gıdalardan pizza türü besinlere bakın un ve çok tuzlu.

Eğer samimilerse 'bu unlu ve çok tuz içerir ve hazır gıdalar da zararlıdır' desinler! Daha neler söyleniyor bilerek bilmeyerek. Oysa insan doğayla koordine içerisindedir. Bitkileri, meyveleri, şekeri, tahıl, un ve tuzu yeterli tüketmeyen insanın bünyesi cılız olur. Gücü, kuvveti, direnci, bağışıklığı düşük olur. Atalarımız ‘can boğazdan gelir!’ demişler. Buradaki can, güç-kuvvet-enerji-direnç-sağlık demektir. Eğer insanlar bunlarla beslenmezse gücü, direnci, bağışıklığı zayıflar ve hastalıklar artar. Üç beyazı yeterli tüketmeyenin aklı, zihni çalışmaz ve unutkan olur. Kafası çalışmaz, yeni buluşlar yapamaz, üretimi artıramaz. Çalışanda iş verimliliği düşer. Bence gelin üç beyazdan kaçmayın! İnsanların bünyeleri farklıdır. Her insanın sağlığına dokunan bir gıda, yiyecek olabilir. Polenler her insanda alerji yapmıyor. Baharın polen alerji yapabilir diye tüm insanlar orayı terk mi edecek. Bunun gibi eğer şeker size dokunuyorsa az tüketebilirsiniz, diğer ikisi ile ne ilgisi var. Eğer unlu gıda, ekmek dokunuyorsa az yiyiniz. Eğer tuz ve tuzlu yiyecekler dokunuyorsa az alınız. Bir kişiye dokundu diye herkes mi bunları terk edecek? Son olarak diyorum ki: “Üç beyazı al, güçlü ve sağlıcakla kal...”

Kasım Çakır/Siyaset bilimci-tarihçi-yazar

Bakırköy Belediyesine durumu arz ediyoruz

Efendim öncelikle gazetemizde böyle güzel bir uygulama yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Feridun Ağabey, 27.06. 2026 tarihinde geçtiğimiz cumartesi günü Bakırköy Belediyesi Ataköy 2, 5, 6 kısımdaki Tarık Akan Kültür Merkezindeki nikâh salonlarının bulunduğu binaya bir yakınımızın nikâhı için gittik. Nikâh saati 18.00’di. Biz nikâhın yapılacağı yere erken gittik Şule ve Uğur kardeşlerimizin nikâhını beklerken ikindi ezanı okundu. Yakında cami yoktu. Arkadaşlarla “namazımızı kılalım” diye nikâh salonlarının bulunduğu binanın içine girip bir görevliye mescidin nerede olduğunu sorduk. Şimdiye kadar böyle bir taleple karşılaşmamış olsa gerek görevli bize tuhaf tuhaf bakıp “Burada mescit yok” dedi.

Özellikle hafta sonları onlarca çiftin nikâhının kıyıldığı, yüzlerce davetlinin geldiği bir yerde mescit olmaması doğrusu çok garibimize gitti. Sizin aracılığınızla Bakırköy Belediyesine durumu arz ediyoruz. Bu binaya namaz kılınacak bir mescit yaparlarsa seviniriz. Saygılarımla...

Turan Türkan

Samsung klimalarda 10 yıl motor garantisi sözü

Merhabalar Feridun Ağabey, üzerinde “10 yıl motor garantisi” yazdığı için Samsung klimayı tercih etmiştim 2020 yılında. Geçenlerde arıza verince servisi aradım. Fakat bu arızanın kart arızası olduğunu ve garanti kapsamına girmediğini, on yıl garantinin sadece kompresörü kapsadığını bana ilettiler. Bu kısıtlama firmanın “10 yıl motor garantisi” ifadesi ile ne derece uyum göstermektedir? Bu vesileyle tüketiciye gerçek anlamda değer veren Samsung firmasının tüketicine yönelik yanlış anlamaya ve üzüntü yaşamasına sebep olabilecek bu muallak ifadeyi bir an önce düzeltmesini talep ediyorum. Çünkü, 10 yıl motor garantisinin madde madde neleri kapsadığını neleri kapsamadığını bilmeyen müşteri “10 yıl motor garantisi” denildiğinde cihazının tamamı için düşünürse, böyle bir açıklamayla karşılaştığında da benim gibi şoke olmaktadır. Sizin aracılığınızla hem bu düşüncemi değerli Samsung Genel Müdürlüğüne arz ediyorum. Hem de bu vesileyle benim klima sorunumun çözülmesini talep ediyorum. Saygılarımla...

Ahmet Kızılbulut

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