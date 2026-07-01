“Feridun Ağabey, köşenizden birçok ilgili kurumla okurlarınız adına temas kurarak birçok konunun çözüme kavuşmasına vesile olduğunuzu biliyorum. Bu vesileyle sizin aracılığınızla ülkemizin yüz akı kurumlarından SUPERONLİNE çözüm üretim merkezinden ben de bir talepte bulunmak istiyorum.

Ben İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Çarşıda Kitap-Kırtasiye işletmesi sahibiyim. Superonline abonesiyim. Etrafımda ilkokul, ortaokul ve lise bulunmakta ve yoğun bir internet kullanımına talep var. Bu artan ilgiye yaklaşık on yıldır kullandığım Superonline altyapısı ile artık cevap vermekte zorlanıyorum. İnternet ağım taleplere yetemeyecek duruma geldi. Sizin aracılığınızla abonesi olduğum Superonline çözüm merkezi yetkililerini şimdiye kadar aldığımız internet hizmeti için teşekkür ediyor şimdi daha çok öğrencimizin internet ağından faydalanması için daha güçlü bir internet ağ hizmeti ulaştırmasını talep ediyorum. İnanıyorum ki Superonline öğrencileri internetsiz bırakmaz. Saygılarımla...”

Mehmet Narlı-İstanbul

Superonline öğrencileri internetsiz bırakmaz

Sahildeki araçlar görüntü kirliliği oluşturuyor!

Bizler Karaköy iskele meydanını günlük olarak kullanan vatandaşlarız. Meydanda araçların akşam saatlerinde keyfî hareketi ve alanın otopark olarak kullanılması, biz yayalar açısından risk, turizm anlamında da görüntü kirliliği oluşturmakta. Bunu daha önce birçok kez yetkililere ilettik. İBB’ye bağlı birimler, söz konusu alanın otopark olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek İSPARK’ı kaldırmıştı. Yaklaşık 4 ay sonra İSPARK yeniden faaliyete geçirildi ama sadece gündüz saatlerinde. Akşam saatlerinde burası size gönderdiğim fotoğrafta da görüldüğü gibi karmakarışık. Böylesi bir turizm yerine çevreye yakışır kalıcı bir çözüm talep ediyoruz. Çok teşekkürler.”

İsmi mahfuz

Efnan İkra’nın minik ellerinden tutabilirsiniz

Gazetemize gelen bir maili de sizinle paylaşmak istiyoruz:

“Merhaba. Sizin gibi geniş kitlelere ulaşabilen insanların desteği Efnan için çok kıymetli. Biz, İzmirli SMA hastası Efnan İkra bebeğin gönüllüleriyiz. Efnan’ın kampanyası yaklaşık 4 aydır devam ediyor ancak henüz sadece %6 tamamlanabildi. Müsait olduğunuzda bir hikâye paylaşımı ya da destek olmanız mümkün olur mu? Efnan’ın sesini daha fazla kişiye duyurabilmek için desteğinize ihtiyacımız var” denilen mailde minik Efnan’ı yakından tanımak isteyenler için instagram adresi de paylaşılmış. İnternete Efnan İkra yazıldığında onunla ilgili paylaşımlara ulaşılıyor. Şimdiden minik yavrumuza Allah’tan acil şifalar diliyoruz. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. F.A.

“Sürücünün beyanı esastır” ne güzel bir yaklaşım

Feridun Ağabey, aracımla kendim maddi hasarlı bir kaza yapmıştım. Birkaç hafta sonra kasko yaptırmak için servisime müracaat ettiğimde kaza yaptığım yerde mümkün olabilen kamera kaydının alınmasını önerdiler. “Kaskonun ikna olması için önemli” dediler. Bahsedilen yere gidip güvenliğe durumu anlatıp “o günün o kaza anının kamera kaydını alabilir miyim?” dediğimde oradaki yetkili, “kişisel verileri koruma kanunu” gereği bu şekilde bilgi paylaşımı yapılamayacağını en yakın karakoldan kaza tutanağı ile resmî talep edilmesi hâlinde emniyete verilebileceğini söyledi. En yakın karakola gittiğimde müracaattaki memur “maddi hasarlı bireysel kazalarda sürücünün beyanı esastır. Doğruluğunu kasko firması araştırıp teyit eder” dedi. Bu arada servisimde daha önce kasko üzerine çalışan bir görevliyle tanışmıştım. Onu aramış ulaşamamıştım. O beni aradığında ona da süreci özetledim. İşten ayrılmış. Sektör değiştirmiş. O da dedi ki: “Hasarın maddi anlamda çok büyük değilse beş on bin liralık masraf için bu uzun süreci hiç sürdürme. Git tanıdığın bir yerde hasarını yaptır. Hem sigortan bozulmamış olur. Hem serviste aracın en az yirmi otuz gün beklememiş olur. Hem bir sonraki kaskoyu yaptırırken “daha önce hasar yapmış bir sürücü” olarak kasko bedelin artmamış olur.”

Bunca sürecin içinde en takdir ettiğim konu ne oldu biliyor musunuz “sürücünün beyanı esastır” diyerek artık vatandaşa güvenilmesi. Hani modern Türkiye diyoruz ya, gerçekten bu işte... Teşekkür ediyorum bu güveni bizlere veren yetkililerimize...

Bir vatandaş

Anlat Derdini Feridun Ağabey'de önceki yazılar...