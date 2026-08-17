Skoru bırak, Rıdvan’a bak

Şampiyonluk yolundaki rakipleri ilk maçlarında dağılmışken rüzgârı arkasına almak için büyük bir fırsat bulan Beşiktaş’ın ne yapacağı merakla bekleniyordu. Yıllardır sezona kasım ayında havlu atan siyah beyazlılar için bulunmaz nimet gibi olan bu durumda hata yapmak büyük hayal kırıklığı yaşatırdı. Beşiktaş’ta dün A’dan Z’ye herkes bunun farkında gibiydi. Vincenzo İtaliano kariyeri boyunca büyük takımlara karşı oynamaya kafa patlatmış bir teknik direktör. Dolayısıyla kapanan rakipler karşısında göstereceği performans merak ediliyordu.

Trossard iyi olacak

Beşiktaş’ın Vlahovic gibi komple bir santrforu olmadan kapalı savunmayı nasıl açacağını merak etmiştim. İlk goldeki organizasyon gösterdi ki şartlar ne olursa olsun bu sezon Beşiktaş alternatif üretmekte sıkıntı çekmeyecek. Takım için bence en olumlu şeylerden biri de Trossard’ın iştahıydı. Bu lige nice yıldızlar geldi ama türlü türlü sebeplerden dolayı potansiyelini hiç gösteremedi. Trossard hırsı ve isteğiyle bu lige uyum, Beşiktaş’a da büyük katkı sağlayacağının sinyallerini verdi.

Bekten gelen güç

Bu arada kimse farkında değil gibi ama Rıdvan Yılmaz çok çok iyi. Her şeyden önce odağı çok yüksek. Oyun kurma isteği fark edilmiyor değil. Bu becerisini göstermek istiyor ve başaracak bana kalırsa. Forvet kanatlarının bile oyun kuranını bulmak zorken bunu bir bek oyuncusunun yapması takıma nasıl seviye atlatır düşünün. Beşiktaş’ın bu sezonki ‘X faktör’lerinden biri olacak gibi görünüyor Rıdvan Yılmaz... Olaitan ise iki yönlü üstün oyunu ve muhteşem asistiyle maçın adamıydı.

Maçın adamı: Olaitan

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