Beşiktaş gümbür gümbür

Beşiktaş maça UEFA Avrupa Ligi sınavı ciddiyetinde çıktı. Böyle olunca rakibine hiç pozisyon vermedi, golü de erken buldu. Alanyaspor maçındaki skandal kararlardan sonra nihayet bariz olan penaltı düdüğü çalındı da Vlahovic siftahını yapmış oldu.

Hücum pişecek

Beşiktaş’ın en önemli artısı, takım savunmasını çok başarılı bir şekilde yapıyor olması. Bu sezon Beşiktaş’a gol atmak öyle kolay olmayacak. Hele hele kalede Alman güvencesi Nübel varken. Sadece bireysel hatalara dikkat etmek gerekiyor, o kadar. Uzaktan direğe vuran şutlarda ise ne Nübel ne de İtaliano bir şey yapabilir. Bir de listedeki Leo Pereira gelirse gel de gol at Beşiktaş’a…

Hücumda ise biraz sıkıntı var ama aşılamayacak bir durum değil. Orkun, Trossard, Cerny ve Vlahovic aynı dili konuşmuyor. Normal bu durum; adamlar kaç idman yaptı ki daha… Biraz daha piştiklerinde Beşiktaş çılgınlar gibi gol ata ata kazanır maçlarını.

Trossard coşar

Trossard çok istekli, ekstra işler yapmaya çalışıyor ama işte hücum hattıyla biraz daha maç tecrübesi yaşaması gerekiyor. Ben Trossard’ın zinciri kırdığında 10’ar gol ve asist yapacağına inanıyorum.

Sözün özü; Beşiktaş ciddi başlıyor, pozisyon vermiyor, gol yediğinde sistemini bozmuyor, goller bulmaya devam ediyor; geldiğinde yapıştıran, sırtı dönük oynayabilen skorer santrforuyla şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösteriyor. Üstelik eksikleriyle…

Maçın adamı: Vlahovic

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