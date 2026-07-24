Daha ilk maçta çakı gibi Kartal

Sezonun ilk maçı, tam kadro olarak sadece 10 gündür birlikte çalışmış bir ekip ve en önemlisi yeni bir teknik direktör... Dolayısıyla yepyeni yapılanmada olan bir takımın hele hele henüz beklenen santrforu gelmemişken ve en önemli transferi Trossard da takıma katılmamışken keskin tespitler yapmak mümkün değil Beşiktaş için. Takım sahaya nasıl yayılıyor, hocanın anlayışı nasıl diye bakmamız gerekiyor şu aşamada. Öncelikle derli toplu, disiplinli bir Beşiktaş gördük.

Kulübe oyunun içinde

Rakibin 10 kişi kalmasından sonra eksik bölgeden yüklenme ve bol pozisyona girme becerisi gösteriyor ki kenarda oyuna tamamen hâkim olan bir teknik ekip göreceğiz bu sezon. Zira geçen sezon eksik rakipler karşısında puan kaybeden, yenilen Beşiktaş görmüştük. Eksilere bakacak olursak, Cerny mesela. Maalesef ilk resmî maçta çok olumsuz bir görüntü sergiledi. Sanki ayaklarında pranga varmış gibiydi birçok kritik pozisyonda. Olaitan’ın enerjisi yerinde ancak top kullanımı, pas tercihi ve şiddeti yetersiz.

Pres faktörü

Beşiktaş’ın dün geceki en önemli artısı ise presti. Dünya Kupası’nda İspanya’nın yaptığı gibi Beşiktaşlı oyuncular topu kaptırınca hemen geri kazanmak için yırtınıyor sahada. Genelde kuzey Avrupa ülkeleriyle sezon başında yapılan bu tür maçlarda temsilcilerimizin hazırlıksız ve temposuz olmasına alışkınız yıllardır. Vincenzo İtaliano farkını gösterdi. Henüz hazır olmayan takımıyla çakı gibi bir Beşiktaş izletti bize. Sezon için de çok olumlu sinyaller verdi böylece.

Maçın adamı: Orkun

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