Bazı isimler gitmek istiyor!

Beşiktaş’ta kalan haftalar için bir motivasyon yok ama oyuncular için çok. Son maçlarda kim etkili performans gösterirse kalmayı hak edecek. Sergen Yalçın bu yüzden sürekli farklı 11’ler sahaya sürüyor. Hoca şans veriyor ama umursayan var mı? Topu ısırması gerekenler yürüyor sahada. Cengiz Ünder mesela... Sergen Yalçın, “Gel seni yıldız yapayım” demişti ama kara deliğe girdi.

Örümcek lazım

Asllani de gelecek sezonun Beşiktaş’ında olacak gibi durmuyor. Orkun ve Olaitan’ın arkasında bir ‘örümcek’ şart. Gedson bu rol için biçilmiş kaftan. Şimdiden temaslar başladı. Eğer gelirse Beşiktaş yıllar boyunca ortada rahat eder. El Bilal’de ise net şekilde potansiyel var. Sakatlanmadan önce bunu göstermişti. Yeniden sahalara dönüp birden eski formunu yakalaması zor. Bu sakatlık kronik mi, o da araştırılacak. Sergen Yalçın eğer “Sakatlanmadan önceki hâline getiririm” derse o zaman 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu kullanılabilir. Uduokhai ve Djalo’dan biri de en fazla kulübe için kadroda tutulur. Agbadou’nun yanına lider ve oyun kurucu bir stoper şart.

Kopyala yapıştır

Jota Silva, Rashica, Cerny... Üçünü birleştirsen en fazla helva olur! Sergen Yalçın devre arasındakinden çok daha büyük bir kıyım yapacak, belli oldu. Maça gelirsek; Beşiktaş geriye düşünce reaksiyon vermeye daha zaman bulamadan beş dakika içinde ‘kopyala yapıştır’ şeklinde bir gol daha yiyince dağıldı. Uzatmalardaki penaltı golü teselli olabildi. Maçın hakemine de değinmek istiyorum. Kariyerinde dördüncü Süper Lig maçına çıkan Gürcan Hasova gelecek vadediyor. Malum Moritanya ve Somali’den bile var ama Türkiye’den bir hakem bile yok Dünya Kupası’nda! Umarım bu 33 yaşındaki hakemin geleceği parlak olur.

Maçın adamı: Carlo Holse

Murad Tamer’in önceki yazıları...