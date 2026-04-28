Taylan Bulut değerlendirilmeli

Ligde hedefi olmayan Beşiktaş için bu maçlar artık eziyet gibi. Karşısında ligde kalabilmek için son çırpınışlar içinde olan sonuncu Karagümrük karşısında bile parlak bir oyun yoktu ortada. Bu yüzden Beşiktaş’ın oyununu değil, bugün şans bulan isimleri değerlendirmek gerekir. Almanlar oyuncu yetiştirmek için çok uğraşır. Bunların arasında bizim Türkler de çok olur. Şöyle söyleyeyim; Almanya’da yetişen ortalama bir oyuncu, Süper Lig’in üstünde bir seviyededir. Taylan Bulut da pozisyon bilgisi, alan kontrolü, top hakimiyeti ve kullanımı ile sağ bek için ekstra özelliklere sahip bir oyuncu.

Stoper de olur

Nedense kötü başlangıç yapmamış olmasına rağmen kulübeye hapsedildi hatta kadroya bile alınmadı çoğu defa. Taylan Bulut sağ bek olmasına rağmen mevcut özellikleriyle birçok yerli stoperden bile daha iyi performans gösterirdi. 1,88 boyunda, hızlı, ayağı düzgün bir oyuncu en azından stoperde denenmeli sağ bek için düşünülmüyorsa. Yoksa kimse bu sezon kenarda bekletilerek paslandırılan bir oyuncuya Beşiktaş’ın ödediği 6 milyon avrodan fazla para vermez.

Halaand olacaktı...

Bugün gözler en çok Devis Vasquez’ydi. Yaptığı kurtarışlarla boş bir kaleci olmadığını gösterdi ama Beşiktaş’ta geleceğinin olması zor. Gelecek sezon kadrodaki 14 yabancının dördü en az 2004 doğumlu olacak. Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda bir tane bile genç yabancı olmadığına göre 10 genç olmayan yabancı hakkından birini kaleciden yana kullanmak çok mantıklı değil. Mustafa Hekimoğlu ise yıllardır o fiziğiyle kanada gönderiliyor. Avrupa’nın hiçbir büyük liginde 1,86 boyunda pivot santrfor özellikleri olan bir oyuncu kanatta oynatılmadı bugüne kadar. ‘Halaand gibi olacak’ gözüyle bakılan bir oyuncu yıllardır yanlış bölgede heba ediliyor.

Maçın adamı: Vasquez

