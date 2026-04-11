Orkun Kökçü’yle cümbüş akşamı

Eğer Orkun Kökçü yabancı olsaydı Hagi-Alex muamelesi görürdü.

Son iki ayda iki dakika süre alan Jota Silva, sakatlıktan yeni çıkmış Emirhan Topçu, kulübe prensi Cengiz Ünder, bir varmış bir bombaymış Djalo, en son 10 hafta önce görünen Kartal Kayralı Beşiktaş’ı görünce oluşan soru işaretleri daha 10 dakika geçmeden yerini iki farka bıraktı.

Oh be Ndidi yokmuş

Beşiktaş’ın golleri kolay bulmasının sebebi Ndidi’nin yokluğu sayesindeydi. Olaitan ve Kartal Kayra ile topu hiç gevelemeden üçüncü bölgeye taşıdı Beşiktaş. Ndidi olsa yana geriye, Ersin’e pas vere vere tribünleri esnetirdi. Yenen ilk golde ise Emirhan Topçu’ya kızmamak gerek. Bir stoper taa üçüncü bölgede risk alıyorsa geride kademesini de kendi sağlama alacak değil herhâlde... Samuel Ballet ise öyle bir gol attı ki soyadını Bullet (Mermi) olarak değiştirse yeridir.

Oh’dan sevgilerle

Orkun Kökçü’ye gelirsek... Avrupa’nın beş büyük liginde elit oyuncu seviyesinde gösterilebilecek bir oyuncunun renklerine âşık olduğu kulüpte olması, yıllar önce denize bırakılmış şişedeki notun günün birinde kıyıya vurması gibi nadide bir olay. O kıyı da Dolmabahçe... Eğer Orkun Kökçü yabancı olsaydı Hagi, Alex muamelesi görürdü... Yüzünde mimik oynamayan Rafa Silva bile o muameleyi gördü bu ülkede. Oh için ise daha önce söylediğimi yenileyeceğim: Gelecek sezon yedek golcü olur diyenlere her maçta çakıyor selamını Güney Koreli...

Maçın adamı: Orkun Kökçü

2026 senesinde çıktığı 11 Süper Lig maçında 12 golde pay sahibi olan Orkun Kökçü (7 gol ve 5 asist), iç sahada görev yaptığı son yedi karşılaşmada dokuz gole doğrudan katkı sağladı (4 gol ve 5 asist).

Murad Tamer’in önceki yazıları...