Motivasyon kanatlandırır

Beşiktaş için sezonun en önemli hedefi hâline gelen Türkiye Kupası’nda atmosfer final maçı gibiydi. Alanyaspor 3-4-3 dizilişinin belli bölümlerde sağlayabileceği üstünlüğü risk alıp erkenden kullanmak istedi. Beşiktaş baskıyı kırmak için 15 dakika uğraştı. Bu süre içinde kalesindeki tehlikeleri atlattı.

Şiir gibi gol

Rakip yarı alana yerleşen siyah beyazlılar çok geçmeden golü buldu. Şiir gibi paslaşmaların ardından son vuruşu yapan El Bilal Toure, “Bonservisimi alın” diye haykırdı. Alanyaspor yeniden baskıya başladı ama son haftaların formda ismi Ersin de kupa için ne kadar istekli olduğunu gösterdi kurtarışlarıyla. Galibiyetteki en etkili isim ise Murillo oldu. İleri geri piston gibi çalıştı, asist yaptı, bek bölgesinde de tehlike oluşmadı. Bu arada El Bilal hem kanatta ileri geri çalıştığı hem ceza sahası içine daldığı için çok yoruluyor ve bu son vuruşlara yansıyor. Emirhan Topçu ise mevcut stoperler arasında Agbadou’nun yanında duracak en iyi isim olduğunu gösterdi.

Uçta kupa olunca

Beşiktaş’ın ihtiyacı olan şey motivasyon. Ligde bunu sağlayacak birşey olmadığı için durum ortada. Uçta kupa olunca, gelecek sezon düşünülmeyen bir sürü isimle bile bu sağlam ve ciddiyetli oyun ortaya konabiliyorsa, nokta atışı transferle güçlenecek Beşiktaş’ın gelecek sezon yıkıcı güce sahip olacağını söylemek güç değil. Bunu gerçekleştirmek için de ligin erken dönemine tam konsantrasyonla abanıp yarıştan bu defa erken kopmamak gerekiyor. Son bölümdeki sinir ve taktik savaşında olgun davranan Sergen Yalçın oldu ve fark üçe çıkarak Kartal kupaya asıldı.

Maçın adamı: Emirhan Topçu

