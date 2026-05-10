Sezon bitince skor normal

Murad Tamer
Son maçta su şişesi fırlatılmış bir teknik direktör, elinde ne lig ne kupa kalmış bir takım... Bu şartlarda sahaya çıktı Beşiktaş... Her zaman daha da kötüsü olmaz’ denilen ama çok daha trajik sahnelere sahne olan bir başka sezon. Beşiktaş, bu şartlar altında hâlâ daha büyük hedefleri kovalayan büyük bir rakip karşısına çıktı. Siyah beyazlıların öne geçtiği gole rağmen ilk beş dakika sahaya sırtını dönen taraftarların ‘yönetim istifa’ tezahüratları yankılandı Dolmabahçe’de.

Takım oynamıyor

Hiçbir futbolcunun tecrübe etmek istemediği şartlar altına Beşiktaşlı oyuncular büyük baskı altında olmalarına rağmen iyi mücaedele ettiler. Trabzonspor’da da ortam rahat değildi. Yedi eksikle sahaya çıkan bordo mavilililer, gündüz oynanan U-19 maçından kulübeye üç takviye yapmak zorunda kalmıştı. Eşitliğin ardından Beşiktaş o kadar silik o kadar ne yaptığını bilmeyen hâldeydi ki taraftarlar, “Söylesene bize hoca bu takım niye oynamıyor” diye inletti stadı oyuncular soyunma odasına girerken.

Muçi yine yazdı

İkinci yarıda sezonu kafada bitirmiş iki takımın oyuncuları ‘bitse de gitsek’ modundaydı. Sadece Murillo ve Olaitan sahadaki meslekteşlarının aksine biraz daha maçı ciddiye almış görünüyordu. Trabzonspor son bölümde baktı ki Beşiktaş çok umursamıyor, başladı yüklenmeye. Geçen sezon siyah beyazlıların istenmeyen adamı Muçi, yine eski takımın ağlarını havalandırmaktan çekinmedi. Beşiktaş için şaşırtıcı olmayan, Trabzonspor için kayıplara yanılan bir gece oldu.

Maçın adamı: Ernest Muçi

