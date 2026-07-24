Yeni sezon hoş gelecek mi?

Futbolda yeni bir sezona başlıyoruz. Bugünlerde “transferler ve nihai kadroları kurma” çabaları var.

Süper Lig 14.08’de başlayacak…

Süper Lig’de geçen sezona kadar Galatasaray 25 şampiyonluk kazanarak “ilk 5 yıldızı takan takım” olurken, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 16 şampiyonluk alabilmiş ve “3’er yıldızda” kalmışlardı.

Ve de Galatasaray “son sezonu da şampiyonlukla kapatarak ‘6’ncı yıldız için’ de ilk adımını” atmıştı.

3 Büyükler arasındaki “bu fark”, 2000’li yıllarda ortaya çıktı. Galatasaray 12, Fenerbahçe 6, Beşiktaş 5 şampiyonluk kazanmış, Başakşehir, Trabzonspor, Bursaspor ise 1’er şampiyonlukta kalmışlardı.

2000’li yılların ilk 10 sezonunda şampiyonluk tablosunda “Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Beşiktaş 2, Bursaspor 1” yazıyordu.

Son 16 yılda Galatasaray’ın 9 şampiyonluğuna karşı, Fenerbahçe 2, Beşiktaş 3 şampiyonluk kazanabilmişlerdi.

26 sezonun 12’sinde şampiyon olan Galatasaray, 18 hoca ile çalışmıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 23’er hoca ile.

Daha önce de bir yazımda yazmıştım; “… İngiltere’de ‘Premier Lig takımı’ Liverpool, ‘kurulduğundan beri 133 yılda 21 teknik direktör’ görev yapmıştı.”

Sarı Kırmızılılarda hedef “defansta, orta sahada ve forvette daha da güçlenmek” idi; “kadroda ‘ücret dengesini bozmayacak’ birkaç yıldız ve daha çok da ‘ilk onbir adayı genç” aranmaya” başlanmıştı.

Kadroda “satıldıklarında, talibi çok olan ve de kasayı güçlendirecek değerde futbolcuların oluşu” Dursun Özbek – Okan Buruk ikilisinin “transfer ataklarını güçlendirecek” imkânı oluşturacak cinstendi.

Galatasaray’daki bu imkan, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta var mıydı?..

“Ekonomi”, transfer yarışını ve sonra da saha yarışını etkileyen “ilk ve en önemli” etkendi.

“İşte bütün mesele”

William Shakespeare'in "Hamlet" adlı oyunundaki Prens Hamlet'in varoluşu, yaşamı ve ölümü sorguladığı ünlü tiradının ("To be, or not to be") Türkçe çevirisidir. İnsanın hayattaki zorluklara katlanıp katlanmama konusundaki derin ikilemini özetler…