Galatasaray ne yapacak?

Konu; Davinson Sanchez ve Mario İcardi!..

Ve de işte ikisi için de “çözüm aranan süreci bitirecek” esas; “Gitmek isteyen varsa, bırakın gitsin!..”

Elbette ki, “piyasa değerindeki parayı da kasanıza koyarak!..”

Kitaplar derki; “Profesyonel veya amatör fark etmeksizin, takımdan ayrılmak isteyen bir sporcuyu zorla takımda tutmak genellikle verimi düşürür. Mutsuz bir sporcu takımdaki uyumu bozabilir.”

Son günlerde gazete sayfalarında okuduğum bir haber var; “Galatasaray’da Davinson Sanchez gelişmesi gündeme damga vurdu. İddiaya göre Kolombiyalı Stoper, Como’nun teklifini değerlendirmek isterken, sarı-kırmızılı yönetim oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor. Muhtemel ayrılık ihtimaline karşı ise alternatif stoper arayışları başladı.”

Elbette “Davinson Sanchez gibi bir oyuncu” kolay kolay bırakılmaz, amma…

Haberin ortasında bir “ibare” var ki, işte o düşündürücü; “…Kolombiyalı stoper, Como’nun teklifini değerlendirmek isterken…”

Eğer “Oyuncu, Como’nun teklifini değerlendirmek istiyorsa” bırakın gitsin…

Artık o, “gitmediği takdirde”, boyuna “Gitmeli miydim acaba” diye düşünecek ve hatta zaman zaman “Keşke gitseydim” diyecek süreçler yaşayabilecektir!..

Haberlerde “İtalyan ekibinin Davinson Sanchez için daha önce yaptığı 20 milyon avroluk teklifini 25 milyon avro artı bonus seviyesine çıkardığı ve Galatasaray yönetiminin ise deneyimli stoper için 35 milyon avronun altında gelecek tekliflere sıcak bakmadığı” yazılıyor.

Galatasaray yönetimi haklı… Yönetim, “bu oyuncunun yerine gelecek oyuncu bulmalı” ve de Sanchez’i Como’ya “o oyuncunun değerinde bir değer alarak” göndermelidir!..

Geliyorum Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla resmen sona eren İcardi’ye…

Menajerinin “İcardi’ye ilgi gösteren” başta Corinthians ve Flamengo olmak üzere bazı Güney Amerika kulüpleriyle görüştüğü haberleri var.

“Arjantinli” İcardi’nin Galatasaray’da kalıp kalmayacağını “sarı kırmızılı” taraftarlar merakla beliyor.

“İhtimal fifti fifti”, yani %50-%50 yarı yarıya!..

Ya taraftar, “bu iki yıldız oyuncu için” ne düşünüyor;

*Taraftarlar, Sanchez’in yerine aynı değerde bir stoperin bulunamayacağını düşünerek “Como gibi kulüplere satılmasına” kesinlikle karşı çıkıyorlar.

*Taraftarlar çoğunlukla “onun kalitesinde bir oyuncu (1,85 m boyunda olan, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve yüksek enerjisiyle tanınan Jhon Duran gibi) alınmadan” İcardi’nin satılmasını istemiyorlar. “O kalmalı ve de uzun sezonu kaldırmak ve kadroyu güçlendirmek için İcardi’ye iyi bir yedekleme yapılmalı” diyorlar…

Samimiyetle yazmalıyım ki; “Ben de her iki konuda da Galatasaraylı taraftarlar gibi düşünüyorum!..”

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