Yeni kurallar öğretiliyor!

FIFA'nın "maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik 'yeni' oyun kuralları" 2026 Dünya Kupası'nda uygulandı.

Kurallar, Türkiye'de de "14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak Süper Lig'in ilk maçı ile" uygulamaya konulacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu, hakemler için sezon açılışına kadar "yeni kurallar konusunda eğitim toplantıları" başlattı.

Yeni kurallarla ilgili olarak "Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin yanı sıra 2. ve 3. ligde yer alan" takımların teknik direktör ve futbolcularına "eğitme ve bilgilendirme toplantıları" da başlatıldı.

İŞTE YENİ KURALLAR…

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2026 Dünya Kupası'nda maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik birçok "yeni" kural değişikliğini uygulattı. Özetle…

*Kale vuruşu ve taç atışı

Artık hakemler, "tempo kesintilerini azaltmak için" kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapıyor. Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçerken gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanıyor.

*Oyuncu değişiklikleri ve sakatlanan futbolcular

Oyuncu değişiklikleri ise 10 saniye içinde yapılması gerekiyor. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika beklerken takımını bir kişi eksik bırakıyor. Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda.

*Kırmızı kart

Bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterme hakkında sahip.

Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere de kırmızı kart çıkabiliyor.

*VAR kararları

Hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girebilecek. Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller, VAR tarafından incelenebiliyor. İhlal gerçekleştiğine karar verilirse uygun disiplin işlemi uygulanacak ve köşe vuruşu veya serbest vuruş tekrarlanabilecek.

*Ne olacak?

Yeni kurallar ile "oyunu hızlandıracak ve de 'topun oyunda kalma süresini arttıracak' olan" değişiklikler, "maç kalitelerini" de olumlu yönde etkileyecek. "Yalancı sakatlanmalarla saha kenarlarında 'dakikalarca süren' tedavilere" de paydos!..

Şaka

Gazetemin spor sayfasında bir haber: "Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik patronu Emre Belözoğlu, hakemler hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu. 45 yaşındaki çalıştırıcı, 'Hakemler, son dört hafta bizi düşürmek için her şeyi yaptılar. Cihan Aydın, düşelim diye her şeyi yaptı' dedi."

Sevgili Emre, "Hadi bu sözüne inanalım" da bir soru da biz soralım; "Takımını düşürmemek için bir sezon boyu sen ne yaptın?.."