12 Dev Adam sahnede...

Onları ve galibiyetlerini özlemiştik. Perşembe gecesi, 12 Dev Adam, “Dev Adamlığını” gene gösterdi ve Bosna Hersek’i hem de “onların evinde” devirdi…

82-75’lik galibiyetle grupta 5’te 5 yaparak, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nu “lider bitirmeyi” garantiledik.

Gruptaki son maçımızda pazartesi gecesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda İsviçre’yi konuk edeceğiz.

Bosna Hersek galibiyetini Kenan Sipahi 7, Cedi Osman 15, Yiğitcan Saybir 0, Tarık Biberovic 10, Alperen Şengün 14, Şehmus Hazer 16, Âdem Bona 6, Furkan Korkmaz 8, Ömer Faruk Yurtseven 4, Erkan Yılmaz 2 sayı ile kapadılar.

Hocamız Ergin Ataman ile 12 Dev Adamımızı kutlarım…

6’da 6!

Grubumuzda 5 maçta 5 yaparak 10 puanla lideriz. Sırbistan 5’te 3 ve 8 puanla ikinci, Bosna Hersek 5’te 2 ve 7 puanla üçüncü sırada. Son rakibiniz İsviçre ise 5’te 5 mağlubiyetle 5 puanlı…

Biz pazartesi günü, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19.00’da İsviçre ile oynarken, Sırbistan da kendi evinde Bosna Hersek ile karşılaşacak.

Hocamız Ergin Ataman “Grubu 6’da 6 ile bitireceğiz” diyor.

“6’da 6 ile” bitireceğiz!..

Zirveye doğru...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde “artık” bu sezon “Avrupa’nın büyük kulüplerinden birinin “büyük takımı” olarak bir şeyler yapmalı…

Bunca emek, bunca transfer ve bunca “tecrübeden sonra” sarı kırmızılı takım lig aşamasını geçmeli ve zirvelere doğru yol alabilmeli…

Ne dersiniz Okan Hoca’m?..

İsmail Hoca’ya mesaj

Tam da “Daha önceleri neredeydin Hoca’m” diyeceğim geldi, gazetemin spor sayfasında Mehmet Emin Uluç’un “İsmail Hoca ilk etap sonrası sekiz ismin biletini kesti. Sezona 30 kişilik oyuncu kadrosuyla giren sarı lacivertlilerde ikinci temizlik Avusturya’da yapılacak” haberini okuyunca…

Mehmet Emin Uluç, “temizlik” konusunda “hızlı ve sert bir başlangıç” diyor.

Ben ne diyorum; “Doğru söylüyor!..”

“Görüşürüz” hangi anlamda?

Bulunmaz Hint kumaşı değil. Geçen sezon bütün kulvarlarda 41 karşılaşmada oynamış; “3 gol atmış, 2 de gol pası vermiş!..”

“Transfer süreci” günlerinde kendisine sorulan sorulara ”Birden fazla kişi şaşıracak. Görüşürüz” cevabını veriyor.

Kim; Gabonlu Lemina…

Galatasaray yönetiminden ses seda çıkmıyor!..

Takımı Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir kulübün yöneticilerine sormak gerek; “Görüşürüz” meydan okuması ne anlama geliyor?..

Şaka

Cevabı aranan bir soru var; “Galatasaray, “Milanlılarla, Real Madridlilerlegörüşen” Osimhen’in yerine mi, yoksa “hâlâ imzayı atmayan” İcardi’nin yerine mi oyuncu arıyor?..

İcardi ile gönül bağı zedelenen Okan Hoca “pek öyle düşünmüyor” ama ben “Osimhen’in yerini İcardi’nin alması ve İcardi’ye bir yedekleme yapılması” ile problemin çözüleceğine inanıyorum.

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