3 Büyükler ne yapacak?..

Futbolumuzda yeni futbol sezonu hazırlıkları, kadroların güçlendirilmesi, eksiklerin tamamlanması, yeni hocalarla anlaşmalara varılması adımlarıyla başladı ve sürüyor.

Başakşehir’in de katılımı ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor “şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek” mücadelesi için, “kasalarına önemli ölçüde para girdisi sağlayacak Avrupa kupalarında (Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi) üst turlara çıkarak ülke puanına ve kulüp ekonomisine maksimum katkı yapacak kadroyu nokta atışı transferlerle güçlendirmek adımlarını atıyorlar.

Galatasaray: Sarı kırmızılı kulübün yeni sezondaki ana hedefi; ligdeki hegemonyasını sürdürerek şampiyonluk sayısını artırmak ve Şampiyonlar Ligi’nde kalıcı bir başarı elde ederek minimum son 16 turunu görmektedir. Kulüp yönetimi aynı zamanda dijital gelirleri artırma ve gelir modellerini çeşitlendirme projelerine odaklanmaktadır.

Fenerbahçe: Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, ligde zirveye ambargo koymak ve Avrupa’da taraftarına uzun soluklu bir başarı izletmek amacındadır. Teknik heyet doğrultusunda takım iskeletini koruyup, eksik bölgelere doğrudan katkı verecek yıldız oyuncuları kadroya katmayı hedeflemektedir.

Beşiktaş; Siyah beyazlıların yeni sezon planlamasında en önemli başlık, ligin zirvesine oynayacak iddialı bir kadro kurmaktır. Vincenzo İtaliano yönetiminde oyun sistemini oturtmak, genç oyuncuları sisteme entegre etmek ve ligin ilk bölümünden itibaren şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olmak hedeflenmektedir.

Trabzonspor: Bordo mavililer bu sezonki yarışmada ‘Üç Büyükler’ kadar şanslı olma hedefini transfer ayının esası yapmış bulunuyor. Göz alıcı takviyeler yaptı. Bundan sonrası teknik direktör Fatih Tekke’ye kalıyor. Aslında hocamız her yarışında iddialıdır.

Başakşehir: Son yıllarda ilk 5’in abonesi olan turuncu lacivertliler artık en yukarılar için gereken kadroyu kurmak yolunda önemli hamleler yaptılar. Bu yarıştan başarılı olarak çıkmaları sürpriz olmayacak.

Hakemler; 2026-2027 sezonunun şampiyonluk yarışını etkileyebilecek son kadro ise hakemlerimizdir. Aslında geride bıraktığımız birçok sezonda gerek şampiyonluk gerek düşme yarışlarını etkileyenler oldu. Bu sezona temiz bir kadroyla girdiklerini ümit ediyor ve başarılar diliyorum.

2026-2027 sezonunun sporumuza, futbolumuza, kulüplerimize ve kadrolarına, yöneticilerine, futbolcularına ve de taraftarlarına yakışacak bir barış yarışması içinde geçeceğine inanıyorum.

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