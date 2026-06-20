İnanmak!..

Finalleri üç ülkede “dörderli 12 grupta 48 takımın katıldığı ve toplam 104 maç yapılacak” 2026 Dünya Kupası’nda ilk maçımızı Avustralya’ya karşı 2-0 kaybettik.

İkinci maçımız Paraguay ile… Paraguay maçı Amerika’daki yerel saate göre cuma günü saat 20.00’de…

Biz ise “bu kritik maçı” bu sabah 06.00’dan itibaren TV’lerimizde “canlı olarak” seyredeceğiz. (Okuyucularım bu satırları okurken belki de maç bitmiş olacak.)

Ay yıldızlı takımın oyuncularına “yürekten ‘başarı’ dilerken; “Sizlere inanıyorum” diyorum.

Bu maç başka maç!..

Ben “gazetemin baskı saatine göre” dün öğle saatlerinden sonra yazdığım bu yazımın içine “Galip geleceğimize inanıyorum” cümlesini koyarken, “yanılma payımı “şu an için” yüzde 20 olarak gördüğümü” de ekliyorum.

Doğrusu ya, okuyucularım “Avustralya’ya hem de 1 gol bile atamadan mağlup olan bir takımın Paraguay’ı yeneceğinden bu kadar nasıl olabiliyorsun” derlerse cevabım açık:

“Kaybettiğimiz karşılaşmada, ‘maç boyu sahada görmekte zorluk çektiğim’ millî oyuncularımız, bu maçı da kazanmazlarsa, 86 milyon T.C. vatandaşının ‘kendileri için ne düşüneceğini’ tahmin ediyorlardır. Kaybederlerse, “ülkelerine hangi yüzle” dönecekler?..

Evet “Top yuvarlaktır” ama “böyle bir maçta” değil!..

Atletlerimize başarılar...

Balkan Atletizm Şampiyonası, bugün Yunanistan’ın Volos şehrinde başlıyor. Yarın sona erecek organizasyonda 53 millî atletimiz madalya almak için yarışacak.

Yıllardır “pistlerde yüzümüz pek gülmüyordu”; bu defa umudum var… Hem madalya hem de hiç olmazsa “1 de olsa rekor” için başarılar dilerim!...

Federasyon Başkanı Ahmet Karadağ başkanlığındaki kafilede 4 yönetici, 21 antrenör, 2 masör yer alıyor. İşte kadro:

Federasyon Başkanı: Dr. Ahmet Karadağ

Kafile Başkanı; Ayşegül Baklacı

Takım Lideri: Mustafa Onur Demir, Semih Sencer

Takım Temsilcisi: Ilgın Yüksel

Antrenör: Ahmet Dalak, Cüneyt Yüksel, Koray Imrak, Sabriye Demirel, Bahar Sekizkardeş, Erkan Şahin, Hakan Beceren, Mehmet Akkoyun, Mehmet Kın, Oktay Bakır, Bahattin İnce, Musa Tüzen, Fausto Ribeiro, Hüseyin Atıcı, Selcen Ateşoğlu, Ali Deniz Sekmeç, Jülide Öğünç, Alper Yüksel, Yahya Şengül, Zeliha Uzunbilek, Zehra Polat Şarvan

Masör: Erol Korkmaz, Mustafa Anıl Korkmaz.

Her iki atletimize bir yöneten!..

Şaka!..

“Hep yazacağım” diye söz verdim, işte gene yazıyorum!..

Ey Galatasaray Başkanı ve yöneticileri; “Galatasaray taraftarını salonlardan başları eğik çıkaran” bu basketbol takımına ne zaman çare bulacak ve “o şubeyi ‘emin ellere’ teslim” edeceksiniz?..

Bu takım “kaç senedir şampiyon olamadı” farkında mısınız?..

Bu takımın “kaç sezondur ‘1-2 defa üçüncülükle’ yetinmesinin” sebebi nedir; hiç mi aynaya bakmıyorsunuz?..

Lütfen, “aynaya bakıp” gerçekleri görün de “2026-27 sezonu için gerekeni” yapın, artık!..

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