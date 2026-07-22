Dünyalar bizim olabilir!..

A Millî Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasının dördüncü ve son maçında İran’ı 3-1 mağlup ederek 8 galibiyete ve 22 puana ulaştı.

Bu sonuçla tarihte ilk kez çeyrek finale yükselerek, 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin’in Ningbo şehrinde düzenlenecek VNL Finalleri’ne adımızı yazdırdık.

Filenin Sultanları ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin’in Makao şehrinde düzenlenecek final etabında, çeyrek finalde Kanada ile karşılaşacak. Kazanırsak yarı finale yükseleceğiz. Rakibimiz de ABD-Çin maçının galibi olacak.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle: İtalya-Hollanda / Brezilya-Japonya.

Kanada’yı geçersek, ABD-Çin maçının galibiyle oynayacağımız karşılaşmaya “şansımız rakibimizden fazla” düşüncesiyle çıkacağız.

Özetle; “zor gibi görünüyor” ama “Kadınlar Dünya Kupası finalini de oynamamızın yolları” kapalı değil!..

Voleybolda hem kadınlarda hem erkeklerde “tarih yazacak” bir şansa sahibiz. Bu şans her zaman ele geçmez!..

İşte “tarih yazma şansı” olan voleybolcularımız:

Kadınlar: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Eylül Akarçeşme Yatgın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Defne Başyolcu, Cansu Özbay, Elif Şahin, Gizem Örge, Hande Baladın, Melissa Vargas, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş. Teknik Direktör: Daniele Santarelli

Erkekler: Berkay Bayraktar, Murat Yenipazar, Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler, Adis Lagumdzija, Marko Matic, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Mirza Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kirkit, Ömercan Burak Karahan, Hilmi Şahin, Abdulsamet Yalçın, Ertuğrul Gazi Metin. Teknik Direktör: Slobodan Kovac

Ve de “Böyle bir başarıya imza atacak olan” Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri:

Başkan: Mehmet Akif Üstündağ

Başkan Vekili: Alper Sedat Aslandaş

Genel Sekreter: Nihal İşçi

Millî Takımlar ve Teknik Kuruldan Sorumlu Asbaşkan: Hasan Semih Oktay

Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü: Mustafa Alpaslan

Yönetim Kurulu Üyeleri: Bahar Mert, Ersin Yılmaz, Altuğ Erim, İlker Dinçay, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz.

Elbette spor yazan bir gazeteci, sporu seven ve gençliğinde spor yapan (basketbol) bir TC. vatandaşı olarak, bu başarıda destekleriyle pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a da şükran ve teşekkürlerimi sunarım.

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