Nihayet uyandılar mı?..

Eylüle kadar sürecek transfer yarışı, Fenerbahçe - Beşiktaş - Trabzonspor başkan ve yöneticilerinin uyandığını gösteriyor; yoksa Galatasaray “5’te 5 ile” belki de tarih boyu kırılamayacak bir “üst üste şampiyonluklar rekorunun sahibi” olacak!..

Son 12 yılda “4’ü üst üste” Galatasaray’ın 7 şampiyonluğuna karşı Beşiktaş’ın 3, Trabzonspor’un 1, Başakşehir’in 1 şampiyonluğu var; Fenerbahçe’nin şampiyonluğu yok!..

Transfer yarışı gösteriyor ki, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir, “bu sezon Galatasaray’a şampiyonluk vermeme” mücadelesine girecekler!..

Bu sözler kime?..

Okan Buruk ise “Beşinci üstü üste şampiyonluk” hedefini yakalayarak, “4 olan ‘üst üste rekorunu’ geliştirmek üzere yeni sezona başlayacaklarını” açık açık söylüyor.

Ve de âdeta meydan okuyor; “Artık dördüncü senede insanların da Galatasaray takımını, oyuncularını, teknik direktörünü, başkanımızı en iyi şekilde tanıması lazım. Biz aynı iştahla aynı Galatasaray ruhuyla sezona başladık.”

Yapılan ve peşinden koşulan” transferler de hocanın iddiasının gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Hoca, “… insanların tanıması lazım” diyor ama, âdeta “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” misali olacak sözü ortada!..

Kim bunlar?..

Gazetemizde haber; “Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması, Ahbap operasyonu ve ardından gelen yasa dışı bahis operasyonu… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İstanbul merkezli eş zamanlı 19 kişiye yönelik yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşıldı, gözaltılar yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edildi” derken, Galatasaray ve Beşiktaş’tan da bazı yöneticilerin “rakip takıma bahis oynadıkları” öğrenildi.

Gürlek’in açıkladığı listede “rakip takımın galibiyetine oynanmış bahislerin de olduğu” görülüyor; tüyler ürperten bir tablo!..

ŞAKA

Haberlerde, yorumlarda deniyor ki; “Galatasaray’ın İcardi’si gitti ise, yeni dinamosu ‘Ugochukwu’ var!..”

“Yeni Dinamo” Fransa’nın Rennes şehrinde doğmuş, Nijerya kökenli bir Fransız vatandaşı.

Buraya kadar tamam da “bu isim” nasıl okunuyor, söyleniyor?.. Bilenler, bilmeyenlere öğretsinler!...

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