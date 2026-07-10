İçim neden “cızzz” etti?

Gizlim, saklım yok; “2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre’nin, Kolombiya’yı “penaltılara yenerek” çeyrek finale yükseldiğini” TV’nin alt yazılarında okuyucunca, içim “cızzz” etti.

Çeyrek finalde Fas ile Fransa, İspanya ile Belçika, İngiltere ile Norveç ve Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geleceklerdi.

Önce "İçi cız etmek” sözcüğünün sözlük açıklamasını yazayım; “Söz, ansızın derin bir acı duymak, çok üzülmek veya vicdanın sızlaması anlamına gelir. Genellikle ani bir kayıp, pişmanlık, kaçırılan bir fırsat veya acıklı bir durum karşısında ‘anlık olarak duyulan keskin ve yakıcı üzüntüyü ifade etmek’ için kullanılır.”

Sıra “Neden cızzz” sorusunun cevabında:

Murat Hoca, “Bugün inanılmaz bir mücadele ortaya koyduk. Hem akıllı hem de sabırlı oynamamız gerekiyordu. Sonunda penaltılarla galibiyete ulaştık. Nihayet bu uğursuzluğu kırdık” diyordu.

Hey gidi hey…

Bir zamanlar, 2003’te, “Dünya birinciliği için oynayacak turlara kadar yükselerek üçüncülükte kalan” bir Türk Millî Takımı vardı.

Kaleciler; Rüştü Reçber, Ömer Çatkıç, Zafer Özgültekin,

Defans; Bülent Korkmaz, Alpay Özalan, Emre Aşık, Fatih Akyel, Ümit Özat, Hakan Ünsal,

Orta Saha; Tugay Kerimoğlu, Yıldıray Baştürk, Okan Buruk, Ümit Davala, Emre Belözoğlu, Ergün Penbe, Abdullah Ercan, Tayfur Havutçu, Mustafa İzzet,

Forvetler; Hakan Şükür, Hasan Şaş, İlhan Mansız, Arif Erdem, Nihat Kahveci.

24 yıl sonra Dünya Kupası finallerine gittik ve son 16’ya varamadan elendik.

Süper Lig takımlarının zirvelerine yerleşen takımların kulüpleri hem de dolar ya da avro cinsinden “toplamları milyarlara varan” transfer harcamaları yapıyorlar.

A Millî Takımımız, Dünya Kupası’nda “son 16’ya kalamıyor” neden?..

Zira… “Transferlere milyarlar var” peki ama “Altyapıya?..”

Bugünün tablosu: Real Madrid forması giyen Arda Güler, Juventus’ta Kenan Yıldız, Eintracht Frankfurt oyuncusu Can Uzun; başka?..

Brentford’da (İngiltere) Yunus Emre Konak, İtalya Torino’da Emirhan İlkhan ve de “altyapılarda” birkaç genç Türk oyuncu…

Türkiye Futbol Federasyonu’nun “bu tabloyu, ‘Avrupa büyükleri gibi’ bir yükselişe kavuşturması için” neler yapması gerekiyor; “ne kadarını yapabiliyor” bunların da konuşulması, tartışılması gerekmiyor mu?