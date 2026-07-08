Dünden bugüne…

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda grup aşaması sona erdi. A Millî Futbol Takımımız, son maçında ABD’yi mağlup etmesine rağmen ilk iki karşılaşmada yaşadığı puan kayıpları nedeniyle turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Grup aşamasını 3 puanla son sırada tamamladık ve son 32 turuna yükselme şansını değerlendiremedik, elendik.

Millîler, turnuvadaki ilk karşılaşmada Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. İkinci hafta mücadelesinde ise Paraguay karşısında sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Türkiye, son hafta karşılaşması öncesinde matematiksel olarak son 32 turuna yükselme ihtimalini kaybetti.

Böylece ay yıldızlı ekip 2026 FIFA Dünya Kupası serüvenini grup aşamasında noktaladı. Son hafta elde edilen galibiyet ise turnuvaya moral veren bir kapanış olarak kayıtlara geçti.

D Grubu puan tablosu

ABD - 6 puan (+4 averaj)

Avustralya - 4 puan (0 averaj)

Paraguay - 4 puan (-2 averaj)

Türkiye - 3 puan (-2 averaj)

Grup lideri ABD, 6 puanla doğrudan son 32 turuna yükseldi. Avustralya ise Paraguay ile aynı puana sahip olmasına rağmen averaj üstünlüğü sayesinde ikinci sırayı alarak üst tura çıkmayı başardı.

Paraguay, grubu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncüler sıralamasındaki diğer grupların sonuçlarını beklemeye başladı. Türkiye ise son haftada kazandığı karşılaşmaya rağmen toplam 3 puanla D Grubu’nu son sırada bitirerek 2026 FIFA Dünya Kupası’na grup aşamasında veda etti.

***

NOT:

FIFA Dünya Kupası, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) üyesi erkek millî futbol takımlarının mücadele ettiği bir futbol turnuvasıdır. Şampiyona, 1930 yılındaki ilk turnuvadan beri dört yılda bir düzenlenir; ancak 1942 ve 1946 yıllarında II. Dünya Savaşı nedeniyle düzenlenmedi.

Türkiye, FIFA Dünya Kupası finallerine daha önce 1954’te ve 2002’de olmak üzere toplamda iki defa katıldı, ilkinde grup aşamasında elendi.

2002’de ise son dörde kadar yükselmiş, Brezilya’ya 1-0 yenilerek yarı finalde kalmış, üçüncülük maçında Güney Kore’yi İlhan Mansız’ın 2, Hakan Şükür’ün 1 golüyle 3-2 yenmiş ve dünya üçüncüsü olmuştuk.