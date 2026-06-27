Fark, fark edilmeli!..

Kış sezonu boyu, “şampiyonluk sayıları bakımından, “F.Bahçe ve Beşiktaş dikkat; G.Saray arayı açıyor” diye yazıp geldim. Bu açıklamalarda “seyirci ve taraftarın ekonomik rakamsal desteği ile ‘arayı açan’ tribün hasılatları” da yer alıyordu.



“Avrupa kupalarına katılmanın” kasaya getirdiği desteklerde de Galatasaray’ın ilerde oluşu, “aranın kapanmasını” çok zorlaştırıyordu.



“Fark”, transfer ayında da ortaya çıkıyor ve “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2026-2027 sezonu için açıklanan takım harcama limitlerine göre üç büyüklerin kullanabileceği maksimum bütçelerde” de yer alıyordu.

İşte “2026 -27 sezonu transferi için de ‘3 Büyüklerde dengeleri bozan’ ve TFF tarafından “resmî olarak açıklanan” tablo:



“Takım harcama limitlerine göre üç büyüklerin kullanabileceği maksimum bütçeler şu şekildedir: Galatasaray 169 milyon avro (9 milyar TL), Fenerbahçe 119 milyon avro (6,3 milyar TL) ve Beşiktaş 77 milyon avro (4,1 milyar TL)”.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulüplerin gelirleri, giderleri ve borç durumlarını baz alarak belirlediği limitler, kulüplerin maaş, bonservis ve menajerlik gibi tüm futbolcu harcamalarını” da kapsıyor…

Bu tablo, Süper Lig’in “yeni sezonunu” etkilemeyecek mi?..

KAAN ve KAAN!

İlginç bir tesadüf, bizlere 25.06.2026 tarihini unutturmayacak…

“Bu” günde, NATO Zirvesi öncesi, Başkan Trump “yıllardan beri süre gelen ABD ile Türkiye arasında çözülemeyen bir problemi çözecek emri” verdi. Bu talimat, “Yüzde yüz yerli jet motor üretimimizin önünü açacak.

Ve de… Yerli jet motorumuz KAAN’ın seri üretim takviminin sorunsuz işlemesini sağlayacak.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan haberde; “Jet motorları satışının yaklaşık 700 milyon dolar olduğu” belirtiliyor. Ve de “aynı” dün FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye, “KAAN’ın 90+8’de attığı gol” ile ABD’yi 3-2 yendi.

ABD’den “aynı günde gelen bu iki haber”, doğrusu ya “25.06.2026” gününü bizlere uzun yıllar boyu unutturmayacak cinsten değil mi?..

şaka!

Açık açık söyleyin ve de Federasyon “Emredersiniz” diye yerine getirsin!..

Ne diyeceksiniz; “Montella’yı hemen gönder, bizimkilerden birini getir.”

Sanki Türkiye, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında “her organizasyonun finallerine kalıyormuş da bu defa başarısız olmuş, yarı finale çıkamamış” gibi “somurtuk” yorumlar gırla gitti.

Tam bir “tutarsız” imalarla “vur abalıya” kampanyası…

Ben TFF’nin de Montella’nın da “bu kampanyaya boyun eğeceklerine” inanmıyorum!..