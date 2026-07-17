Giden unutulmayacak ya gelen?

Son yıllarda “Süper Lig Şampiyonluğu’na ambargo koyan” Galatasaray, yeni sezonda da “şampiyonluğu” hedefliyor; “kendinde olan üst üste şampiyonluk rekorunu” da kırmak yolunda…

Taraftarın ve özellikle “genç taraftarların sevgilisi” İcardi giderken, yerine “kim gelecek” henüz belli değil ama…

Bu arada bir transfer yapıldı ki;”Helal olun” dedirtecek cinsten; Lesley Chimuanya Ugochukwu…

İnanıyorum ki, Ugochukwu da “giderken” unutulmayacak…

Kulüp, remi sitesinden İcardi’ye “Sevgili Mario” hitabı ile başlayan ve “Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan” diye devam eden bir “Veda ve teşekkür” mesajı yayınladı.

“Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin” mesajını gerçekten hak etmişti, Kaptan!...

Galatasaray resmî sitesinde Lesley Chimuanya Ugochukwu bir paragraf ile “şöyle” tanıtılıyor:

“22 yaşında olmasına rağmen Avrupa’nın elit liglerinde üst düzeyde tecrübe kazanan Lesley, savunma gücüne rağmen yalnızca top kazanan bir orta saha değil, oyunu geriden kurabilen, baskı altında doğru pas tercihleri yapabilen ve gerektiğinde iki ceza sahası arasında yüksek tempoyla gidip gelebilen bir profil çiziyor.”

Fransa’da Rennes’te doğan Nijerya kökenli bir ailenin çocuğu olan Rennes’te 60, Chelsea’de 15, Southampton’da 31 resmi maça çıkan Ugochukwu, bakalım Galatasaray’da ne yapacak?..

Bu arada, kulüp içinden gelen haberlere bakılırsa, “Ugochukwu’dan başka” transferler de konuşuluyor; “Hedef Şampiyonlar Ligi” olunca, “bu haberlerin de doğruluğuna” inanmamız gerek; hayırlısı…