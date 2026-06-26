Moralin temeli; motivasyon!

Motivasyon, bireyin davranışlarını yönlendiren ve bu eylemlerin devamlılığını ve belirli hedeflere ulaşmasını sağlayan enerji ve coşku durumudur.

Ve de “insanların spor ve oyun başta, belirli bir hedefe ulaşmak için sergiledikleri rekabet ve mücadele yarışmalarını etkileyen” unsurların başında gelir!..

Günlük yaşantımızda sıkça kullanılan “Motivasyon” terimi “İçsel” veya “dışsal” olarak iki yönlüdür.

Önce, “Terim nedir” sorusunu açayım; “Terim; bilim, sanat, spor, meslek veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan, genellikle uzmanlık alanına özgü kelimelere verilen” isimdir.

Sonra “iki türü” olan ‘motivasyon’a gelelim, kitaplar der ki:

İçsel Motivasyon: Kişinin kendi içinden gelen merak, öğrenme isteği, tatmin olma veya kişisel gelişim arzusuyla beslenen motivasyondur. Dışarıdan bir ödüle veya baskıya ihtiyaç duyulmaz.

Dışsal Motivasyon: Başarıyı dışarıdan gelen bir ödül, övgü, takdir, para veya ceza gibi etkenlere bağlayan motivasyon türüdür.

Motivasyonu sağlayan üç temel unsur da şöyle sıralanır:

*Harekete Geçme: Bir hedefe ulaşmak için ilk adımı atma ve irade gösterme.

*Devamlılık: Karşılaşılan engellere rağmen pes etmeden o amaca yönelik çabayı sürdürme.

*Yoğunluk: Hedefe ulaşmak için harcanan odaklanma ve enerji seviyesi.

Motivasyonu yüksek tutmak, zorluklarla başa çıkmayı kolaylaştırır, çalışma verimliliğini artırır ve bireyin potansiyelini tam anlamıyla kullanmasına olanak tanır. Net hedefler belirlemek, küçük adımları ve başarıları kutlamak motivasyonu artıran başlıca yöntemler arasındadır.

Atatürk ve motivasyon…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün “motivasyon” üzerine sözleri vardır.

İşte, “moralin temel unsurlarından olan ‘motivasyon’ ile ilgili sözlerinden birkaçı:

* “Zafer, ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ise ‘Başaracağım’ diye başlayanın ve ‘Başardım’ diyebilenindir."

* “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

* “Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek demek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.”

* “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”

* “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.”

Neler dediler?

Spor tarihine adını yazdıran “efsane” diye nitelediğimiz ünlü sporcuların “motivasyon” ile ilgili sözleri, bütün genç sporculara “derslik” mesajlardır.

Jesse Owens (Atlet): “Kazananlar asla pes etmez ve pes edenler asla kazanmaz.”

Michael Jordan (Basketbolcu): “Başarısızlığı kabul edebilirim, herkes bir şeylerde başarısız olur. Ama denememeyi kabul edemem.”

Muhammed Ali (Boksör) “Antrenman yapmaktan nefret ediyordum ama kendi kendime ‘Şimdi acı çek ve hayatının geri kalanını bir şampiyon olarak yaşa’ dedim.”

Serena Williams (Tenis): “Her şampiyon bir zamanlar pes etmeyi reddeden bir yarışmacıydı.”

Usain Bolt (Atlet): “Sınır diye bir şey yoktur. Ne kadar çok hayal edersen ne kadar çok ilerlersen, o kadar uzağa gidersin.”