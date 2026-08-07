Kara Kartal kırmızıda geçti

Beşiktaş dün kolay kazanabileceği maçta çok zorlandı. Üstelik karşısındaki rakip çok daha zayıf olmasına ve gol için de sürekli risk almasına rağmen... Nübel çok açık bir şekilde savunma kurgusundan memnun değil. Bunu her hâliyle belli ediyor. Şu rakip karşısında bile maçın adamı oldu. Murillo standartının altında kaldı. Emirhan-Djalo ikilisi tek kelimeyle uyumsuz. Outtarra da maalesef Masuaku’ya aratacak gibi görünüyor. Hücumda yok, savunmada ürkek. Takımın en iyisi Salih olmasaydı son sezonlarda basit maçları bile kaybeden Beşiktaş’ı yine görebilirdik.

İlhan yıldızlaşır

Olaitan hep daha fazlasını verecekmiş gibi duruyor sahada ama nedense vasata yakın kalıyor. Rangers formasıyla Kadıköy’de şov yapmasının aşkına alınan Cerny emeklilik dönemi performansı gösteriyor ama yaşa takılıyor. Orkun da hiç yapmadığı şekilde takımın geneline uydu. Oysa takımı ayağa kaldıran isim olurdu hep. İlhan’da çok büyük potansiyel var. Bu sezon Orkun’un daha rahat olmasını sağlayacak dikkatleri üzerine çekerek. Oh Hyeon-gyu her zaman olduğu gibi taşın suyunu çıkarmaya çalışıyor.

Semih kurtardı

Beşiktaş’ın oyun kurgusu net bir pivot santrfor istiyor, orası kesin. Beşiktaş dün topa daha çok sahip olan taraftı, gol girişimi fazlaydı ama sadece bir defa net pozisyona girdi. Oysa ceza sahasına birden çok adamla giden Çekya temsilcisi, Beşiktaş’ın geçiş hücumlarıyla kendisini cezalandırması için sayısız fırsat sundu. Neyse ki Semih’in golü olası saçma bir skorun önüne geçti. Bu arada ‘çok hücumcuyum’ diyen İtaliano’nun kenar beklere çok nadir bindirme yaptırması, çizgiye indirmesi enteresan...

Maçın adamı: Nübel

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