Bir çiçekle bahar gelmez

Maçtan önce Diyarbakır ekibinin merkezde Salih’e baskı yapabileceği ve Beşiktaş’ın oyun kurmasını engelleyebileceği konuşuluyordu. Vincenzo İtaliano’nun bu söylentileri dikkate almadığı henüz maçın başında belli oldu. Ev sahibi takım kalabalık tuttuğu bu bölgeden üç gol buldu, üstelik ikisinde de Salih’ten topu kaparak. Sadece bu değil, 4-1 gibi ezici bir skorla kazanılan Marsilya maçında da dün akşam olacakların sinyalleri verilmişti oysa.

Ortada sıkıntı var

Beşiktaş ilk yarının son 20 dakikasında önde çok adamla basarken geride hep az adamla yakalanmıştı hafta içindeki maçta... Vincenzo İtaliano oyuncu değiştirerek değil, hatlar arasındaki bağlantıyı güçlendirerek bu sıkıntıyı gidermeli. Sert ve temaslı oynanan mücadelede Olaitan’ın çıkarılması değil, atağa çıkılırken Salih’e istasyon olabilecek pozisyonda konumlandırılması gerekirdi. Poku ise henüz ilk 11’de başlayacak seviyede olmadığını gösterdi.

Net penaltı verilmedi

Vincenzo İtaliano dersine çok iyi çalışan bir teknik direktör olarak biliniyor. Ancak dün akşam hem maç öncesindeki planı hem de maç içindeki hamleleri yanlıştı. Marsilya maçında “Oldu” denilen takımın özellikle orta alanda çok zaafı olduğunu gördük Diyarbakır’da. Rakibin birkaç pasla bu kadar çok net pozisyona girmesi normal değil... Hakemin sertliğe Süper Lig standartlarının çok üzerinde izin vermesi ise ilginçti. Vlahovic’in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon da çok net şekilde penaltıydı ama her nedense VAR odası Alanya’da olduğu gibi devreye girmedi.

Maçın adamı: Orban

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