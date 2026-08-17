Siyasi tarihimize damga vuran AK Parti 25 yaşında… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde birçok yenilik ve reformlara imza atıldı.

Ekonomide, siyasette, toplumsal alanda… Savunmada, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde… Bilim ve Teknolojide, sanayide, tarımda…

İşte bunlardan bazıları:

Ülkemiz her türlü vesayetten kurtarıldı... Dış destekli yerli iş birlikçilerin devlete soktuğu hain darbe girişimleri engellendi... Milletimizi bölmeye yönelik oyunlar bozuldu. Barışın huzurun tesisine katkı verdik. Uluslararası arenada söz sahibi olduk. Toplumsal mutabakatı sağlayan adımlar atıldı.

Sonuncusu da:

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Süreci…

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Geleceğe yürüyen çift başlı kartal…

Başkent Millet Bahçesi’ndeki kutlama mitingi, son yılların en görkemli mitingiydi. Halkın coşkusunu dile getirmeye bile gerek yok. Her zamanki gibi heyecanlı ve tutkuluydular…

Kutlamadan bazı notları da aktarmak istiyorum.

Bakanlara ve milletvekillerine büyük ilgi vardı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın… Selfie çekmekten ve poz vermekten yoruldular.

Geleceğe yürüyen çift başlı kartal…

Dikkatimi çeken pankartlar da oldu…

Erdoğan ve AK Parti’nin konumunu yansıtan:

“Yandık bir bakışına Reis bu ne karizma!”

“AK Parti sadece bir Türkiye partisi değildir. Aynı zamanda bir dünya partisidir.”

Anlamlı içerikler, görsel giydirmeler, kurgular… Sahne tasarımları da bir başka güzellikteydi. Ana film ise Anadolu Selçuklu mirasının…

Geleceğe yürüyen çift başlı kartal…

En güçlü sembollerinden olan çift başlı kartaldı.

Öyle dramatize edilmişti ki hemen anlatalım:

Kartal ilk önce, kırılmış ve yıpranmış tüylerin içerisindeydi.

Geleceğe yürüyen çift başlı kartal…

Bu durum, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı;

Siyasi, ekonomik, toplumsal sorunları kapsayan AK Parti öncesini simgeliyordu. 14 Ağustos 2001’de AK Parti’nin kurulmasıyla birlikte, kırılmış tüyler altın ipliklerle yeniden örüldü. Türkiye’nin son 25 yılda gerçekleştirdiği büyük dönüşüm, tüylerin arasında görünür bir hâle geldi.

Film ilerledikçe parçalar birleşti ve… Bir başı Doğu’ya, bir başı Batı’ya bakan çift başlı kartal, bütün ihtişamıyla ortaya çıktı, gözlerimizi kamaştırdı.

Özetleyecek olursak çift başlı kartalla:

Geçmişten geleceğe uzanan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen, büyük hedefleri olan bir Türkiye tasvir edildi.

Çift başlı kartal daha sonra lazer eşliğinde gökyüzüne süzüldü. AK Parti’nin önümüzdeki "25 Yılın Vizyon Belgesi"ni gazetemizin sayfalarında okudunuz için tekrarlamamak adına satırlarımızda yer vermedik…

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı...

Faruk Acar’ı tebrik etmek gerek…

Dillere destan bir kutlamaya ev sahipliği yaptı.

Geleceğe yürüyen çift başlı kartal…

ÖDÜL TÖRENİNDEN İKİ ENSTANTANE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan aldık, Külliye’de düzenlenen törende "Yılın Köşe Yazarı Ödülü"nü…

Türkiye Basın Federasyonu’nun verdiği…

Ödül töreni ilginç anlara da sahne oldu.

Ülke TV Ankara Temsilcisi arkadaşımız Mustafa Pala, ödülünü almak için sahneye çıkarken 3,5 yaşındaki kızı Asel, “Gidiyor” zannederek:

Ağlamaklı şekilde, “Baba… Baba... Baba" diye bağırdı.

Cevdet Bey bu manzaraya duyarsız kalmadı. 3,5 yaşındaki Asel’i sahneye davet etti... Asel’i sahneye getiren Rabia Hanım ikinci çocuğuna hamileydi.

Cevdet Bey fark edince o gün başkanlığını yaptığı Nüfus Politikaları Kurulundan bahsetti.

Davetlilere hitaben tavsiyede bulundu:

“Çocuklarınızı tek bırakmayan, onlara kardeş yapın...”

Cevdet Bey, doğurganlık oranının düşmesinden de yakındı...

Ödüle layık görülen bir başka arkadaşımız da plaketini alırken, annesinin, “Kurban olsun anan sana!” nidası salonu inletti...

Kendiliğinden gelişen bu duygusal anlar törene renk kattı.

Böylece bir kez daha törende;

Ailenin ne kadar önemli olduğu gözler önüne serildi.

İŞİN BAŞI HASSASİYET

Devletimiz dezenformasyonla mücadeleyi "Milli Güvenlik Meselesi" olarak görüyor. Kurum ve kuruluşlarımız teyakkuzda… Her türlü açığa karşı da anında tedbir alınıyor.

Geçen hafta İletişim Başkanlığında yapılan panelin de ana konusu buydu, en ince detaylarına kadar ele alındı.

Dijital Çağda Kamu İletişimi adı altında…

“Mülki İdare Amirlerine Yönelik hazırlanan Sosyal Medya Rehberi” de tanıtıldı bu arada.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mücadelenin;

Yalnızca iletişimcilerin meselesi olmadığını hatırlatarak…

Kamu düzeniyle, toplumsal huzurla, millî güvenlikle doğrudan ilişkili bir bağı olduğunu söyledi.

Deepfake videoların, sahte ses kayıtlarının... Organize sosyal medya şebekelerinin, manipülatif içeriklerin…

“Hakikat ile yalan” arasındaki sınırı zorladığına dikkat çekti.

Ve son noktayı da koyan Bakan Çiftçi hakikatin her zaman: Yalan ve güven çarpıtmasından daha güçlü olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da…

İçinde bulunduğumuz bu dönemin ilk bakışta;

Basit bir teknoloji yenilenme süreci gibi görülebileceğini,

Ancak hakikatin bambaşka bir olgu olduğunu vurguladı:

“Günümüzde gücün ölçüsü, tek başına ekonomik kapasite, asgari imkânlar veya teknolojik üstünlük ile ölçülememektedir. Asıl güç doğru bilgiyi üretebilme, güvenilir bilgiye sahip olabilme ve toplumla güven esasına dayalı bir iletişim kurabilme kabiliyetidir.”

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Dezenformasyonla mücadele çok önemli; devletimizin de milletimizin de güvenliği açısından…

Felaket tellallarına itibar edersek kaos kapımızda demektir.

Dikkatli ve uyanık olmak zorundayız.

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