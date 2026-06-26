Hamasetle maçlar kazanılmıyor!

O meşhur hikâyeyi ülke olarak TFF Başkanı'nın ağzından duymayan kalmadı!

Özetle; TFF seçimlerine birkaç gün kala, EURO 2024'te Hollanda'ya da elenince Sayın TFF Başkanı, çok üzülüyor! Kızının arzusuyla başkan olmaya karar veriyor. O günden itibaren Dünya Kupası'nı alma fikri baş gösteriyor. İyi de...

1) Bir TFF Başkanı, eşofmanla sahada boy göstermez.

2) Bir TFF Başkanı, takım otobüsüyle stada maça gelmez.

3) Bir TFF Başkanı, oyuncularla bu kadar vakit geçirmez.

4) Bir TFF Başkanı, teknik direktörünün Türk vatandaşı olması için bu kadar hamaset dolu açıklamalara kalkışmaz.

5) Bir TFF Başkanı, ilk mağlubiyetten sonra millî takımın eski bir teknik adamını hedefine koymaz.

6) Bir TFF Başkanı, eleştirenler için Adalet Bakanı'ndan yasal düzenleme talep etmez.

7) Bir TFF Başkanı, millî takım kaptanlarıyla sözleşme yapan, resim veren Hakan Safi'ye de iki lâf eder.

Bir kere de olsa "Neleri yaptım, neleri yapamadım" der! Ya arkadaş hiç mi hatan yok?

Ne olduysa, Amerika'da oldu!

Bir an için 14 gün öncesine 13 Haziran Cumartesi 2026'ya gidelim!

- Montella, tarihin en başarılı millî takım hocalarındandı.

- Bu çocuklar, Uluslar A Ligi'ne yükselmişti.

- Bu çocuklar, 24 yıl sonra Dünya Kupasına gidiyorlardı.

- Bu çocuklar, EURO 2024'te hakem hatasıyla yarı finali kaçırmışlardı!

- Bu çocukların her biri, oynadıkları kulüplerde yıldızdı.

Anlaşılan o ki; Amerika kampı iyi geçmemiş, iyi yönetilememiş!

Kamp ve maçın oynanacağı şehirler uyumlu olmamış. Millîler, dünyadan izole olamamışlar. Bugün, bu kadarını biliyoruz!

Bir takımın ve teknik adamının bu kadar hataya düşüş göstermesi başka nelere bağlanabilir ki?

Birisi "sosyal medya şakası" desin!

Şu iki konu bile TFF'yi yönetenlerin ne hâlde olduklarını bize gösteriyor.

Bu iki haberi ilk okuduğumda "uydurma haber" veya "sosyal medya şakası" sandım.

1) TFF, Paraguay maçının tekrar edilmesi için FIFA'yı bir yokluyor. Gerekçe; Paraguaylı oyuncu, hakemin yere düşen saatini bileğine taktı. Hakemin otoritesi sarsıldı!

2) TFF Başkanı, FIFA Başkanı'nı arıyor; "ABD'yi yenersem 3 puan alacağım ama turnuvayı 2 puanla bitirecek takımlara rağmen ben eleneceğim" demiş.

Bu kafayla Uluslar A Ligi'nin altında kalırsınız!

Hatırlatmakta fayda var; millî takımımız Uluslar A Ligi'nde!

Rakiplerimiz; Belçika, Fransa, İtalya...

25 Eylül: Türkiye-Fransa.

28 Eylül: Türkiye-İtalya.

Bu TFF yönetimi ile bu teknik ekiple üç ay sonra bu maçlara çıkmak ciddi risktir!

Premier Lig ve bizim Süper Lig!

Geçen hafta bugün (19 Haziran) Premier Lig'in fikstürü çekildi. Dünya Kupası devam ederken. Ve beraberinde 1. haftanın maç günü ve saatleri de açıklandı.

Düşünün bu bizde mümkün mü? Fikstürün çekilmesinden vazgeçtik, çekileceği tarih belli mi?

Riva'da kimse kalmamış ki, hepsi, ABD'ye taşınmış!

İşte oraya buraya herkese ayar vererek, daha da hızınızı alamayıp "alışacaksınız" diyerek marka değeriniz artmıyor! Bir ülkeyi futboldan soğuttunuz!

SON BİR NOT: Biz bir de bu 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gitme işini çok abarttık! Grupta Gürcistan, Bulgaristan, play-off'larda Romanya, Kosova; bu takımlardan iyi olursanız, 48 ülke arasına giriyorsunuz. Öyle ortada TFF Başkanı'na bağlayabileceğimiz ekstra bir performans yok! Prim olarak villaya gerek yoktu! Sonuçta bu takım, EURO 2024'ün çeyrek finalisti.