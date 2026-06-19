Hacıosmanoğlu, bütün hırsını Terim'den çıkardı!

TFF Başkanı, iki yıldır; MHK, hakemler, kurullar, mali genel kurula gelmeyen kulüpler, 10+4'ü isteyenler, söz geçiremediği millî oyuncular, Montella, Hakan Safi... Hepsinin öfkesini Fatih Terim'den çıkardı!

Halbuki; Fatih Terim, Avustralya maçı sonrası yayınladığı videoda son derece yapıcı, pozitif, destek veren, millî takıma sahip çıkan duygular içinde...

Kalan maçlara "ful konsantre olalım, denilenlere bakmayalım" diyor, "halkımızdan ricamız, hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca toleranslı olalım" diyor.

TFF Başkanı, buradan nasıl bir mana çıkardıysa; bütün hıncını Fatih Terim'den aldı.

1) Başkan'ı birileri dolduruyor, tahrik ediyor!

2) Başkan metni okumamış ya da videoyu izlememiş!

3) Başkan'ın söylenenleri yanlış anlama huyu var!

Her üç ihtimal de çok tehlikeli ve üzücü. Akbaba, sırtlan benzetmeleri çok ayıp!

Terim, gizemli bir konuşma yapmamıştır. Üstelik eleştirecek olsa da bu ülkede millî takım ile ilgili görüş beyan edecek ilk kişidir. TFF genel kurul delegesidir.

Bu olay bize şunu anlatmıştır; TFF Başkanı, kavgayı ve gerginliği seven biridir.

Velev ki; dediği manada hesap sorma olsa bile bir TFF Başkanı, on binlerce km uzaktan oraya buraya laf yetiştirmemeliydi.

Tıpkı yine ABD'de, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım." (6 Aralık 2025) diyerek G.Saray'ı hedef aldığı gibi...

Ne zaman hesaplaşacak, herkes bekliyor!

Üç hakemden, üç skandal karar!

1) Uruguay-Arabistan maçında İtalyan hakem Maurizio Mariani, çaldığı bitiş düdüğü, bizim hakemleri hatırlattı. Uruguaylı oyuncu kopmuş, rakip kaleye tek başına giderken, Mariani maçı bitirdi.

2) 2022 Dünya Kupası finalinin ve finallerin hakemi Marciniak, Arjantin-Cezayir maçında yaptığı o faulde Messi'yi atmadı. Buna Messi hayranları bile isyan etti!

3) İran asıllı Avustralyalı hakem Alireza Faghani'nin, Fransa-Senegal maçında VAR'a gidip izlediği penaltıyı vermemesi skandaldı. Bu arada Faghani, İran adına katılsaydı, bu 4. Dünya Kupası olamazdı.

Infantino ve Collina'dan PR çalışmaları!

Romanyalı hakem Istvan Kovaks, pazar günü Dünya Kupası'nda Tunus-Japonya maçını yönetecek! Bu maç, dünya kupalarındaki bininci maç!

FIFA Hakem Kurulu Başkanı Collina, bu maçı Kovaks'a vererek küçük bir takdim töreniyle de onore etti.

Tıpkı İnfantino'nun da İran Millî Takımı'nı ziyaret etmesi gibi. "Özür" ya da "bakın biz barıştan yanayız" görüntüsü verdi.

Collina, Kovaks'ı 2022 Dünya Kupası'na da çağırmış, hiç maç vermeden ağlatarak ülkesine geri göndermişti.

Birilerinin tek sermayesiydi!

Yıllarca beyin yıkadılar, "baba oğul hakemler de baba oğul hakemler..." deyip durdular. Tek sermayeleri buydu!

Bu Dünya Kupası'ndan müthiş bir baba oğul hikâyesi çıktı. Tam 32 yıl aradan sonra yine Amerika'da babalarının formalarını, bu defa oğulları giyiyor.

BABALAR ABD 1994: Alfie Haaland, Goran Sorloth ve Erik Thorstvedt, Norveç Millî Takımı'nın oyuncuları.

OĞULLAR ABD 2026: Erling Haaland, Alexander Sörloth ve Kristian Thorstvedt, Norveç Millî Takımı'nın oyuncuları.

FIFA'nın karizması çizildi!

Dünya Kupası'na çağrılan hakemler arasında yer almasına rağmen Somalili hakemin ABD'ye girememesi FIFA'nın ne kadar aciz olduğunu daha turnuva başlamadan dünya âlem gördü!

Tarihte bir ilktir; UEFA, Somalili hakemi iki ay sonra oynanacak olan Süper Kupa finaline (Aston Villa-PSG) atayarak, bağlı olduğu yapıya meydan okudu! Avrupa ve ABD arasında futbol üzerinden ciddi bir siyasi çatışmaya şahit olduk.

FIFA, turnuvayı ateşe attı!

Dünya Kupası'nda bizim grubun ABD-Paraguay maçında çok garip ve tuhaf VAR müdahalesi oldu!

ABD'li defans oyuncusu Ream, Paraguay kaptanı Almiron'a yaptığı müdahale gerekçesiyle sarı kart gördü.

Dakikalar sonra, VAR işe burnunu soktu, yapılan incelemenin ardından karar iptal edildi ve bu defa Almiron hakemi aldattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

FIFA günü kurtarmak için yarınlarda çok büyük bir kaosa kapıyı araladı. VAR'ın gereksiz karıştığı sarı kartı "yanlış kimlik tespiti" ne soktu!

Ve FIFA bunu doğruymuş gibi paylaştı!

Maçın hakemi Hollandalı Danny Makkelie çok tecrübeli biri. VAR eğitimleri veren biri. Hatta 2019'da bizim hakemlere de İstanbul'da eğitim vermişti.

Yani sıradan bir hakem değil!

Bakın maçta VAR, hakemi çağırınca neler yaşandı?

1) Oyunun devam ettiği sırada, zamanlama açısından çok uygun olmayan bir anda VAR'ın iletişime geçmesi üzerine Makkelie oyunu durdurdu.

2) Monitöre davet edilmesinin ardından Hollandalı hakemin şaşkınlığını gördük. Öyle ki; monitörün başına gitmeden önce ve sahaya dönerken VAR incelemesi yaptığını göstermek için televizyon işareti yapmadı.

3) Sahaya döndüğünde, karar değişikliğinin gerekçesini stadyuma anons sistemi üzerinden sözlü olarak açıklaması gerekiyordu, bunu da yapmadı.

"VAR'ı kurtaracağım" diye, dünyanın başına iş açtılar!

FIFA işi berbat etti, 8 yıllık VAR birikimini bir kalemde çöpe attı.

Bakalım, 6 konfederasyon bu uygulamayı nereye koyacak?

En az 250 lig ve organizasyon hangi uygulamayı tercih edecek?

Hâlbuki; "kimlik karıştırılması" bütün dünya tarafından çok net ve tartışmasız anlaşılmış bir konuydu.