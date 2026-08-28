Türk hakemliği bayır aşağı gidiyor!

MHK'lar maçlara hakem tayin ederken sezon sonlarına doğru sıkışırlar.

Kimi hakemler, kimi kulüplerin maçlarına çıkamazlar. Yıpranan, dinlendirilmesi gereken ya da cezada olan hakemler olur.

Hiç böylesi olmamıştı! Henüz 2. hafta! Ortalık toz duman! Her maçta bir hakem, bir kulüple vedalaşıyor.

İki yıl önce "mevcut TFF ve MHK yönetimi" şu sloganla işe başlamışlardı:

"Buraları temizlemeye geldik."

Kafanıza göre klasmanlar yapın, talimatlarla istediğiniz gibi oynayın...

Sonuç; elle tutulur bir VAR kadronuz yok! Lig yangın yerine dönmüş.

Avrupa'da milim mesafe kat eden hakeminiz yok!

Hakem ile VAR arasındaki konuşma eksiksiz yayınlanmalı!

Çorum FK-Kasımpaşa maçı seyircisiz oynandı!

Hakem Fatih Tokail, ceza sahası dışında bir faul tespit ederek serbest vuruş verdi.

VAR'daki Erkan Engin inceledi; "İçeride mi, dışarıda mı?" diye...

Bunun için hakemin monitöre gelmesine gerek yoktu. Ekran işaretini yapıp "penaltıyı vermesi" gerekirdi.

Fakat uygulama böyle olmadı! VAR, hakemi monitöre çağırdı.

Bunun tek sebebi olabilir: "Olay içeride ancak burada penaltıyı gerektirecek bir ihlal yok" demek için.

Hakem monitörde olayı inceler, eğer VAR'ın fikrine katılıyorsa hakem atışı ile maçı başlatır. Katılmıyorsa penaltıyı verir.

Hakem monitöre gitti, penaltı kararından vazgeçti ve hakem atışıyla oyunu başlattı.

Bunu sahadaki kaptanlara izah etmesi gerekirdi:

"Ben bir serbest vuruş verdim. Fakat bu olay çizgi üzerinde veya içeride çıktı. Ancak verdiğim karar da penaltı için yeterli olmadığından dolayı hakem atışıyla başlıyoruz."

Bu konuşma yapılmadığı için sahada ne olduğunu hiç kimse anlamadı.

Gelelim yayınlanan bu pozisyondaki hakem-VAR konuşmasına.

Ne penaltıdan bahis var ne içeride veya dışarıda olduğuna dair bir ifade var.

Kısa bir inceleme ve ardından hakem atışı yapıldı.

Burada çok aşikâr bir durum var ki; konuşmalar Riva'da kırpılmış, yayınlanan kayıt orijinal değil.

Hani nerede; "Faul yok, penaltıyı iptal ediyorum" cümlesi...

"Yakınlaştırabilir misin hocam?" dedikten sonra VAR işareti yapıyor ve sahaya dönüyor. Buradaki konuşmaların kesilmiş olması gerekir.

Kim bilir konuşmalar nasıldı? Tamamı yayınlansa belki büyük skandal vardı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı bu maçtaki VAR kaydından şüphe duyup orijinalini dinlemek istese ne yapacaksınız? Yargı aylardır futbolla ilgili çok ciddi soruşturmalar sürdürmüyor mu?

Pozisyon da öyle VAR'ın karışacağı bir pozisyon değil, neredeyse kündeyle yere indiriyor. "İçeride" deyip penaltı kararının verilmesini sağlaması gerekirdi.

Performansına bakılmadan Süper Lig hakem havuzuna konan Fatih Tokail, ilk maçında herkes tarafından görüldü. Bu işler arkadan gelen rüzgârla olmuyor.

Vah Türk hakemliği vah!

Trabzonspor-Başakşehir maçının hakemi Ali Şansalan, penaltı pozisyonunda VAR'daki Macar Tamas Bognar ile sizce toplam kaç kelime konuşabildi?

Ali Şansalan monitöre gitti. İnceleme tamamlandı.

Ağzından tek kelime çıktı: "Okey!"

"Penaltı kararı veriyorum" diyemiyor! "Burada penaltı yok" da diyemiyor! Bir başka açı da isteyemiyor.

Belli ki VAR'la konuşabilecek İngilizcesi yok. İnceleme ve bu penaltının verilmesi tam 4 dakika 45 saniye sürdü.

Yabancı VAR getiriyorsun; sahada onunla iki cümle kurup konuşacak hakemin yok!

"VAR'ı kurtaracağım" derlerken, kendileri patladı!

Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki tokat için MHK, "Tam denk gelmedi, sıyırdı, bariz ve açık bir ihlal değildi. VAR karışamazdı" diyor. Piyasaya böyle bir savunma sürdüler.

Oyun kuralları çok açık; vurmanın cezası neyse teşebbüsün cezası da aynıdır, kırmızı karttır.

MHK, kendisini, hakemi ve VAR'ı kurtarmak için aklınca bir kılıf bulmuş.

Buna sadece Riva'da 4-5 kişi inandı!

"Arkadaşlar, hakem ve VAR hata yapmıştır" deseydiniz bundan daha mı az yıpranacaktınız?

MHK için her hakemin, her VAR'ın, her kulübün eşit olmadığı bir kere daha anlaşılmıştır.

MHK'dan büyük buluş!

Tavan yapan hakem hatalarından sonra hafta başında memleket ayakta!

MHK, medyaya flaş bir haber sızdırdı!

Müthiş buluş! Kimin aklına geldiyse... Âdeta bir devrim niteliğinde!

MHK hakemlerle ilgili rapor hazırlıyormuş! Hatalı bulunan hakemlerin dinlendirilmesine karar verilecekmiş.

35 yıldır bu işin içindeyim.

Gözlemci hakemi izler, raporunu yazar. Raporsuz bir dönem olmamıştır!

MHK Genel Müdürü bugüne kadar gözlemcileri adam yerine koymadı ki! Kendi adamları...

Raporlar, notlar; hepsi de göstermelik.

Bugüne kadar hata yapana ceza vermediler. Maçlara boğdular. Hatta hata yapanlara daha çok görev verdiler.

Şimdi hata yapan hakemin dinlendirilmesine karar vermişler! Bir de bunu medyaya sızdırıyorlar. Bir başka maket proje.

Müthiş, çok cesur, radikal bir karar!

Çok etkilendik! Çok heyecanlandık! Bugüne kadar hiçbir MHK bunu akıl edememişti!