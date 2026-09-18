Eğitim, bir toplumun geleceğini inşa eden en köklü ve en stratejik süreçtir.

Bu sürecin merkezinde yer alan öğretmenler de sadece bilgi aktaran birer profesyonel değil aynı zamanda hâl ve hareketleriyle, duruşlarıyla ve görünümleriyle öğrencilere rehberlik eden birer rol modeldir.

Son dönemde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve öğretmenlerin okul ortamlarında beyaz önlük giymesini teşvik eden kurumsal düzenleme, Türk eğitim sisteminde yeni ve vizyoner bir dönemin kapısını aralamaktadır. İlk bakışta sadece bir giysi tercihi gibi görünen bu adım, esasen pedagojik derinliği, kurumsal ciddiyeti ve mesleki itibarı pekiştirmeyi amaçlayan bütüncül bir eğitim felsefesinin de somut bir tezahürüdür. Yani beyaz önlük bir giysiden fazlasıdır!

Tarihsel sürece bakıldığında, öğretmen önlüğü Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren eğitim seferberliğinin ve aydınlanmanın en önemli simgelerinden biri olmuştur. Köy Enstitüleri’nden modern şehirlere kadar uzanan o büyük eğitim hamlesinde önlük, idealist öğretmen figürünün ayrılmaz bir parçasıydı.

Bugün Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu geleneği modern bir vizyonla yeniden canlandırması, geçmişle gelecek arasında kurulan, oldukça güçlü bir köprü olmanın yanı sıra öğretmenlik kurumuna verilen özenin de bir yansımasıdır. Bakanlığın bu adımı "zorunlu bir dayatma" olarak değil, mesleğe yönelik bir "itibar jesti" ve "aidiyet sembolü" olarak konumlandırması diplomatik ve kapsayıcı yönetim anlayışının en net göstergesidir.

Öğretmenler odasındaki birlik duygusunu, ekip ruhunu ve kurumsal bağlılığı güçlendiren bu yaklaşım, okullarımızın saygın birer bilim yuvasına dönüşmesine katkı sağlamaktadır.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bu konudaki kararlı ve yapıcı söylemleri, eğitimde markalaşma ve kurumsal kimlik kazanma hedeflerinin ne kadar doğru bir zemine oturduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Sınıf içi iletişimde ve okul ikliminde ilk izlenim ve görsel algı, öğrencilerin öğrenme motivasyonu üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Beyaz renk, doğası gereği temizliği, saflığı, tarafsızlığı ve bilimi simgeler. Sınıfa giren bir öğretmenin üzerinde taşıdığı beyaz önlük, öğrenci zihninde bilginin, otoritenin ve şefkatin birleştiği güvenli bir sığınak algısı oluşturur.

Beyaz önlük, öğretmeni okul ortamındaki diğer unsurlardan ayıran, ona mesleki bir zırh ve ciddiyet kazandıran stratejik bir araçtır. Dünyanın pek çok gelişmiş eğitim sisteminde de kurumsal kimlik çalışmaları bu tür görsel standartlarla desteklenmektedir.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in vizyoner liderliğinde yürütülen bu çalışma, eğitimde sadece müfredatın değil, fiziksel ve görsel standartların da yükseltilmesi gerektiğinin somut bir kanıtıdır.

Bu uygulama, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına yakışır bir ciddiyetin okul koridorlarına hâkim olmasını sağlamış ve bakanlığın eğitim politikasındaki vizyoner yaklaşımını bir kez daha perçinlemiştir.

Ancak…

Bazı kesimler bu uygulamaya sert söylemlerle saldırıyorlar. Peki neden? İşte efendim, herkes dilediği gibi giyinmelidir, bu öğretmene hakarettir kabilinden muhalif söylemlerle meseleyi bambaşka mecralara çekmeye çalışıyorlar. Ancak velilerin ezici çoğunluğu bu uygulamayı destekliyor. Öğrencilerin kıyafetlerine de daha sıkı takip mekanizması işletilmelidir diyenler de çoğunlukta…

Bakınız geçtiğimiz gün akademisyen bir arkadaşım bana şunları söyledi:

“Sınıf ortamı bir podyum değildir! Öğretmen görünüşüyle ciddiyeti, saygınlığı ve zarafeti simgelemelidir. Öğretmen bilgi sunandır. Bu uygulama çok yerinde ve gecikmiş bir karardır. Üniversiteler de bu güzel uygulamayı hayata geçirmelidir. Öyle ki bazı kadın akademisyenlerin amfilere hangi kılık kıyafetlerle girip çıktığını herkes bilir! Devlet kendi kurumlarında kimin nasıl giyinip kuşanacağına kendisi karar vermelidir. Gelinen noktada bu bir zaruret olmuştu! Gençlerimizin ve çocuklarımızın zihin ve algılarını bambaşka yerlere kanalize eden tiplere devlet asla prim vermemelidir.”

Bu arkadaşıma hak vermemek mümkün mü?

Bana göre de sokaklarımızdaki çıplaklık gün geçtikçe artıyor! Bu herkesin malumu. Bu durumdan rahatsızlık duymayan var mı? Sık sık yurt dışı seyahati yapan birisi olarak söyleyebilirim ki Moskova’da bile İstanbul sokaklarındaki çıplaklık yoktur! Sırf muhalefet olacağız diye şortlarının boyunu edep yerlerine kadar çıkaranlar ve atletle dolaşanlar utanmayabilirler ancak bizler onlar adına gerçekten utanıyoruz.

Adab-ı muaşeret diye bir deyimimiz vardı. Yerinde giyinmek, yerinde konuşmak, yerinde davranmak kabilinden bu kadim söyleme geri dönmek zorundayız. Sokaklarımızdaki kılık kıyafet fecaati gerçekten normalin çok ötesine geçmiş ve ahlak sınırlarını ihlal etmektedir…

Bizden söylemesi...

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