Dört dörtlük Beşiktaş

Ne muhteşem bir geceydi be! Dolmabahçe’nin büyülü atmosferi, siyah beyazlı fırtınayla birleşince Marsilya neye uğradığını şaşırdı. İlk 20 dakikada Fransızlar nefes bile alamadı. İlhan, Cerny, Murillo ve Poku’nun golleriyle skor tabelası şenlik yerine döndü. Hikâyenin sonu başından belliydi!

Yükselen değer İlhan

Olaitan’ın akıl dolu pasıyla İlhan Fakılı sahneye çıktı, topu sol köşeye gönderdi. Kalite mi, kalite! Bu gol, İtaliano’nun “Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamalı” manifestosunun sahada ete kemiğe bürünmüş hâliydi. İnanmış, kenetlenmiş çocuklar… Kartal uçuyor!

Ah, ne basit goldü

Beşiktaş oyunun her anını tekeline aldı. Marsilya’ya nefes aldırmadı. Abdallah’ın 1-1’i olmasa fark ilk yarıda daha da açılırdı. Ama Vincenzo İtaliano’nun taktik satrancı, asimetrik oyunu ve yüksek baskısı Bruno Genesio’yu mat etti. Vlahovic merkezde, Cerny sağda, Salih, Orkun-Olaitan orta sahada Hojbjerg’i felç etti. Marsilya’nın oyun kurma çabası çöktü!

Ve mutfaktaki mimarlar… Başkan Serdal Adalı ve ekibi muazzam iş çıkarıyor. Doğru yönetim, nokta atışı transferler, borç 170 milyon avrodan 50 milyona indi. Mali bağımsızlığını kazanan Kartal sahada da prangalarından kurtulmuş gibi uçuyor!

Büyük hedef Avrupa kupasıysa, asıl mücadele şimdi başlıyor. Bu inançla yürüyen Beşiktaş’ın önünde kimse duramaz!

Maçın adamı: İlhan Fakılı

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