Aslan’ın Osimhen’siz destanı!

Doğrusu, Başakşehir-Galatasaray mücadelesinden bol gollü ve temposu yüksek bir maç bekliyordum.

Ancak!

Opoku’nun yaptığı faul ve Osimhen’in sakatlanması maçta dengeleri, denklemleri, oyunu ve Okan Buruk’un planlarını altüst etti.

O ana kadar önde basan, hatta Başakşehir’e neredeyse pozisyon vermeyen Aslan rolündeydi Galatasaray.

Osimhen yoksa Leao var

Ne var ki o sakatlık ve Osimhen faktörü oyuna, sonuca o kadar tesir etti ki…

Doğrusu, Osimhenli Galatasaray ile Osimhen'siz Galatasaray arasında inanın gece gündüz farkı vardı. Osimhen, oyunda kaldığı 33 dakikalık bölümde 4 kritik pozisyondan birinde golü yaptı. Nijeryalı, orantısız güç gibi tek başına takımdı! Durdurmak ne mümkün. Ama sakatlık başka!

İşte o an Osimhen, profesyonellik dersi verdi… Sporting Lizbon maçını düşünerek kendini riske etmedi. Rafael Leao mu? Anlatacağım; harika!

Nuri Şahin ne yapsın?

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, ikinci yarıda daha baskılı oynadı. Fayzullayev, Sallai’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve Başakşehir penaltı kazandı. Shomurodov skoru dengeledi.

Ancak Galatasaray’ın kadro kalitesi ve oyun gücü Aslan’ı bir kere daha öne geçirse de savunmadaki bireysel hatalar ve Davinson’un ters vuruşu maçı 2-2’ye getirdi. Benim anlamadığım, Galatasaray gibi bir takımın savunmasının bu kadar bireysel hatayı nasıl yaptığı. Neyse ki Sara var da Galatasaray zor maçtan mutlu ayrıldı.

Bu arada yeni transfer Rafael Leao, ilk maçında göz doldurdu.

Özetlersek Okan Buruk, Galatasaray’ı zirveye oynatmak istiyorsa takım oyununu güçlendirmeli!

Maçın adamı: Rafael Leao

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