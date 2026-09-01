Hoş geldin Vlahovic

Galatasaray’ın Osimhen’i varsa Beşiktaş’ın da Vlahovic’i var… Âdeta golü kokluyor, doğru yerde, doğru zamanda pozisyon alıyor. Rakip savunmayı dağıtıyor. Sonunda Beşiktaş aradığı golcüyü buldu; Çorum FK’yı darmadağın etti. Hayırlı olsun.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi coşkulu, baskılı, istekli başladığı ve erken gol bulduğu maçı inanın çok daha farklı kazanabilirdi. Ancak ilk yarıda gereksiz bir telaşa düştü.

Özellikle 2-0 öne geçtiği bölümde orta sahadaki geçiş oyunlarında yaşadığı zaaflar sebebiyle bir ara skor 2-1 oldu. Yüksek gerilim sebebiyle kan ter içinde kaldı. Sakin kalması gereken kaptan Orkun da Bay Gol Vlahovic de lüzumsuz kart gördü. Ne gerek vardı?

Oysa Vincenzo İtaliano, Beşiktaş adına en ideal kadroyu sürmüştü sahaya. Savunmayı önde kurdu, dört adamla önde bastı, sağı etkili kullandı. Golü buldu. Bu başlangıçtan sonra oyunun akışı nasıl olur?

Cerny bir var bir yok

Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. İyisi mi, tut kadroda. Ne de olsa can simidi gibi Vaclav Cerny.

Hakkını teslim edelim. Orkun’un arka direğe ortasında Murillo’nun kafa şutu üst direkten dönüp de Agbadou’nun “al da at” diye önüne bıraktığı topa o yakın mesafeden dokunuşu ustalık işiydi. O gol Beşiktaş’ı rahatlattı.

Vlahovic daha da atardı

Dusan Vlahovic oyunda kalsa daha da atar, skoru yarım düzine yapardı Beşiktaş. Ama İtaliano, İlhan’ı vizyona sürdü. Vlahovic’i de kaptanı da derbi öncesi riske etmek istemedi, kenara aldı; doğruyu da yaptı. Derbi heyecanı şimdiden sardı. Görünen o ki, bu lig gol krallarının yarışına sahne olacak…

Maçın adamı: Dusan Vlahovic

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