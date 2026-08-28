Beşiktaş’ın bir standardı olmalı

Önemli olan tur… Gerisi teferruat.. Anlıyorum ama?

Düşünün; geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, Zalgiris’e deplasmanda 1-0 kaybetmesine rağmen ilk maçtaki skor avantajıyla turladı, Avrupa’da yoluna devam ediyor. Bu çok güzel!

Böyle gecenin ardından kusur mu aranır, hayır ama eksikleri de bilmek lazım.

Orkun o kadar arandı ki

Önemli olan tur, elbette ama bir topu direkten dönen Beşiktaş, Zalgiris gibi kapalı savunma yapan takımları açmakta bu kadar zorlanır mı, maalesef zorlanıyor, zorlandı. Niye derseniz kaptan Orkun’un yokluğu takımda o kadar belli ki, orta alanda oyunu kurmakta ve boş alan bulup, pozisyon ve gol üretmekte çok zorlandı Beşiktaş. Düşünün bundan sonraki rakipler daha dişli, daha mücadeleci ekipler olacak.

Kulübe güçlendirilmeli

Vincenzo İtaliano’ya düşen bu takımın gol becerisi ve pozisyon zenginliğini artırmak olmalı.

Tamam… İtalyan teknik adam, taktik, teknik düzenleme ve oyun disiplini ile Beşiktaş’ın savunma gücünü artırdı. İstatistikler de bunu destekliyor; “İtaliano’nun yönetiminde Beşiktaş 6 maçtır gol yemiyor, pozisyon vermiyor”, derken o da ne?

Maalesef, Djalo’nun hatasında topu önünde bulan Oliveira’nın vuruşu ile Beşiktaş 1-0 geriye düşmez mi? Düştü…

Doğrusu, bu olmadı. Beşiktaş’ın kulübesi de daha güçlü olmalı. Vlahovic olması gereken çabuklukta değil. Cerny de nedense tutuktu dün. Bunda Kartal’ın etkisi var mı, yok diyemem.

Tek tek eleştirmeyeceğim, şaşırdım. Sahi nerede ilk Zalgiris maçındaki o iştah, baskı, pres, yardımlaşma, coşku, etki, dinamiklik ve yüksek disiplin ile kusursuz oyun? Maalesef, dün buhar oldu o ışıl ışıl etrafını aydınlatan Beşiktaş.

Bir standardı olmaz mı, bir takımın?

Maçın adamı: Oliveria

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