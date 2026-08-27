On sekiz yıl; ne büyük hasret!

Ne zor bir durum aslında ait olduğu ligin dışında kalmak.

Tebrikler Fenerbahçe…

Ne muhteşem bir gurur; 26 Ağustos Malazgirt zaferinin yıldönümünde deplasmanda Lyon'u 2-1'lik skorla yenip, Ay yıldızlı bayrağımızı şanla şerefle Fransız topraklarına dalgalandırmak.

Tebrikler Aziz Yıldırım…

Sözü söz, unutmadık…

‘’Başkan olmaya değil bu kulübe liderlik yapmaya camiayı ve gücümüzü birleştirmeye geliyorum. Bu sezon o sezon; Fenerbahçe her kulvarda yarışın en kuvvetli adayı olacak!’’

Söz bir… Devler Ligi’ne ilk adımı sayenizde attı Fenerbahçe… Kasası dolacak… Yeter mi, yetmez. Aziz Yıldırım ve ekibinin hedefi çok daha büyük.

O hedef; Fenerbahçe’yi Avrupa’da bir numara yapabilmek.

Fenerbahçeliler sahip çıkın liderinize…



Bu, Türk futbolunun gururu!

Tebrikler İsmail Kartal…

Hocam, sizi teknik adam olarak Fenerbahçe’ye yakıştıramayanlar şimdi süklüm püklüm, başları öne eğilmiş durumda zafere alkış bile tutamıyorlar.

Ama sakın kızma onlara; eleştiri sevgiliye sunulan çiçek gibidir, büyüklük ise seni sevmeyenleri bile dost kılabilmektir.

Arkana bakma İsmail Hocam, Fenerbahçe’yi Avrupa’da bir numara yapabilmek uğruna bildiğin yolda emin adımlarla yürü.

Tebrikler Türk futbolu…

Şampiyonlar Ligi’nde daha çok takımla temsil edilmek, UEFA Ligi’nde daha iddialı hâle gelmek harika bir tablo.

Bu ne demek biliyor musunuz?

Zihniyet reformu… Boyut atlama… Şeker kamışı gibi futbolun gelişimine, kulüplerin büyümesine bir gram faydası olmayan o köhne; nalıncı keseri gibi kendine yontan küçük ve ‘’Sığ’’ çekişmelerden arınıp geride bırakarak; Avrupa’daki rekabet ortamına çok daha güçlü hazırlanabilmek…

İnanın, muazzam bir adım bu; Fenerbahçe’nin Lyon zaferi.

Kutlayalım…

Sonuçta hep beraber Devler Ligi’ndeyiz.

Brezilyalı Abner Vinicius'u ilk maçta Mason Greenwood’un rövanşta ise Kerem Aktürkoğlu'nun yerine forma giyen Oğuz Aydın ile Vedat Muriqi'nin nasıl perişan ettiğini, Slovak kaleci Dominik Greif'in nasıl beyaz bayrak çektiğini gururla izledik. Bravo Vedat Muriqi'nin golünün asistçisi Oğuz… Umarım ve dilerim İsmail Hoca daha fazla süre tanır.

Bu, Türk futbolunun gururu!

Hele Archie Brown’un Ainsley Maitland-Niles'ın üzerinden sıçrayarak yaptığı o kafa vuruşu hâlâ tekrar tekrar canlanıyor gözlerimin önünde ve diyorum ki; ‘’İşte biz buyuz! İşte büyük Fenerbahçe bu!’’

Lyon ataklarına ‘’dur’’ diyen Ederson Santana’nın kalede duvar örmesine rağmen yenilen gol mü; Nelson Samedo’nun bir anlık gafleti ve uyuması diyelim…

Dikkat! Şampiyonlar Ligi maçları bu tür hataları affetmez.

Şimdiden belirteyim…

Ölü toplarda uzun boylu santrforu olan takımlara karşı zorlanır. Kontrol ve dikkat şart!

Bir okuyucum soruyor; ‘’Fenerbahçe ile Galatasaray lig aşamasında eşleşir mi?’’ diye.

İçinizi rahat tutun Vural Solak bey; UEFA formatına göre Fenerbahçe ile Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi aşamasında şu an için eşleşmesi mümkün değil. Dilerim finali oynar iki takımımız da.