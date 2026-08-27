“Bizim de bir planımız var; atın kuyruğunu bağladık”

Bu cümleler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ait.

Sultan Alparslan’ın Türklere Anadolu’nun kapılarını açtığı Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümünde Ahlat’tan tarihî mesajlar verdi.

Detayına geçmeden önce, bazı önemli hatırlatmalar yapalım ki, verdiği mesajlar daha iyi anlaşılsın.

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Erdoğan, aynı noktada iki yıl önce ‘iç cephe’ vurgusu yapmış, hemen akabinde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla Terörsüz Türkiye süreci başlamıştı.

40 yıl ülkemizi bölmek için taşeronluk yapan terör örgütü, Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Sayın Bahçeli’nin başlattığı cesur girişimle bütün emellerinden vazgeçmekle kalmadı, kendini feshetme kararı da aldı.

Önce Kandil’de sembolik olarak silahlar yakıldı.

Ardından TBMM’de çalışmalar yapıldı, fesih süreciyle ilgili süreç kanunlaştı.

Erdoğan’ın ‘iç cephe’ çağrısından tam iki yıl sonra, yine Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü vesilesiyle devlet erkanının Ahlat’ta bulunduğu gün, terör örgütünün Suriye kolu da feshini duyurdu.

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Aslında aradan geçen iki yılda, SDG/YPG’nin feshinden daha önemlisi, Suriye’de bu örgütlere yataklık yapan 60 yıllık Esad rejiminin devrilmesiydi.

Rejim çökünce, orada terörü besleyen ana damarlardan İran da çekilmek zorunda kaldı -ki, o dönem Türkiye’ye karşı nasıl hasmane bir tutum sergiledikleri henüz hafızalarımızda çok taze.

İran’ın sözde İsrail’e karşı tampon gördüğü Esad rejimi, giderayak ülkedeki bütün hava savunma sistemleri, stratejik noktalar ve silah depolarının yerlerini İsrail’e sızdırdı, tamamının imha edilmesini sağladı.

Türkiye’ye karşı Suriye’deki stratejik müttefiki Esad’ı kaybeden İsrail’in elinde bir tek “devlet kurma” vaadiyle kandırdığı terör örgütü kalmıştı, o da Türkiye ve yeni Şam yönetiminin hamlesiyle boşa çıktı.

‘Büyük İsrail’ hayaliyle 15 yıldır Suriye’nin kuzeyine silah yığdırarak sınırımıza 'teröristan' kurdurmaya çalışan Tel Aviv, bütün planları çökünce çıldırdı.

Ekim’de yapılacak seçimler öncesi iç kamuoyundan yükselen “Biz ne kazandık?” eleştirilerine cevap bulamayan katil Netanyahu hükûmeti, Türklerle Kürtlerin tarihî kardeşliğini temsil eden Ahlat’taki Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü öncesi, sınırımıza 60 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur üssünü vurup Türkiye’yi kışkırtmaya çalıştı.

İsrail’in soykırımcı Savunma Bakanı Katz ise işgal altında tuttukları Suriye toprağı Hermon Dağı’na giderek Türkiye ve Suriye yönetimini tehdit etti.

Hem de Ahlat’ta Malazgirt Zaferi törenlerinin yapıldığı gün...

Tabii onların ne yaptığı ya da ne söylediği değil, Cumhurbaşkanımızın vereceği mesajlar önemliydi bizim için.

Ahlat’a yine Sayın Bahçeli ve kabine üyeleri ile birlikte çıkarma yapan Erdoğan, tarihe geçecek şu konuşmayı yaptı:

Sultan Alparslan 'Ölürsem kefenim olsun' diyerek giydiği beyaz elbisesi sırtında, okunu ve yayını aldı, atının kuyruğunu bağladı.(*) Düşmana yaklaştığında atından inip yüzünü toprağa sürerek yine Rabbine dualar etti, niyazda bulundu. Sonra atına tekrar binerek kendisi önde, gazanferler yanında, düşmanın üzerine ok gibi atıldı. Savaşın sonunda ordusuyla beraber Malazgirt'te tarihe geçen görkemli bir destan yazdı.

Diyar-ı Rum’u Darülislam hâline getiren, bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat’ta ortaya çıkmıştır. Anadolu’nun düğümü Ahlat’ta çözülmüş; Kudüs ve İstanbul, Ahlat’ta vücut bulan imanla fethedilmiştir.

İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye'yle ve Türk milletiyle birlikte coğrafyadaki tüm kardeş halklar kazanacak.

Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz, kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz.

Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz.

Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi âlemlerin Rabb'i olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. 'Kan tüccarları' kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek.

Kimsenin tereddüdü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüz de ufkumuz da açıktır.

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedî kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık...

Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın; bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.

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Evet, tarihin yeniden yazıldığı bir döneme girdiğimiz muhakkak…

Tıpkı Türk komutan Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu Kürtlerle, Kürt komutan Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü Türklerle fethetmesi gibi.

Yüz yıl önce -içerideki iş birlikçileriyle birlikte- zayıflattıkları, parçaladıkları ve birbirine düşman ettikleri toplum da, devlet de yok artık… Büyük millet toparlandı, ayağa kalktı.

Adı ha Selçuklu ya da Osmanlı olmuş, ha Türkiye Cumhuriyeti!

Atın kuyruğu yeniden bağlandı.

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(*)Atın kuyruğunu bağlamak, eski Türk savaş kültüründen gelen, bir mücadeleye veya hedefe kesin kararlılıkla başlamak, ölümü göze almak ve geri dönmemek üzere yemin etmek anlamına gelen tarihî bir gelenektir.

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