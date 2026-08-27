Osimhen varsa mesele yok

Galatasaray’da kim bu Osimhen’i duydu, öğrendi de sarı kırmızılı formanın içine girişinde öncü oldu? Yine 4-0 kazanılan Erzurum FK maçında iki gol atarak, “Merak etmeyin, ben buradayken İcardi’yi aramazsınız” dedi.

Sultanlar eziyor

Bizim Kadın Voleybol Millî Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda önüne geleni yenip duruyor. Ben bu satırları yazdığımda üçte üç yapmışlardı. Sanıyorum, şampiyona devam ederken bize yenilmemiş takım kalmayacaktır. Bu Kadın Voleybol Millî Takımı, spor tarihimizin bence birinci sayfasında yer alacak.

İşte Salah bu!

Trabzonspor’a imza attığında başta Avrupa olmak üzere bütün kıtalardaki futbol medyası bu Salah’ı manşetlere çıkarmıştı. Trabzonspor forması içinde ne zaman patlayacak diye merak ederken son lig maçında skor, bordo mavili takımın lehine işte bu Salah’ın iki golüyle yazıldı. Demek ki bizim futbol, bu Salah sayesinde bütün dünyayı dolaşıp duracak.

Beşiktaş, merakımı bitirdi

Kara Kartal, yeni İtalyan teknik direktörüyle bir atıp üç alarak sahadan ayrılmaya bizi alıştırmıştı. Her şeyden önce benim merakım da bu Beşiktaş’a acaba kim gol atacaktı? Nitekim Alanyaspor, kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 1-0 yenerek hem İtalyan hocaya ilk gol üzüntüsünü hem de ilk maç kaybını yaşattı.

İsmail Hoca kazandı da…

Fenerbahçe, Greenwood’un öne çıktığı maçta Konyaspor’u 4-2 yendi. Bu Greenwood iki gol atarken bir de asist yapmıştı. Tamam, Konyaspor dört tane yedi de iki taneyi de nasıl attı acaba?

Ekranda müzik tıraşı!

Bizim ekranlarımızda, özellikle Türk sanat müziğinin yayınlandığı yerlerde dolaşıp dururum. İşte bunlardan birinde, yani geçtiğimiz perşembe günü, biraz alaturka keyfimi yaşayayım derken ekranda müzik yerine laf tıraşı çok çok öne geçmişti. Yapmayın, etmeyin. Canımızı sıkıyorsunuz!

Değişiklik mecburi mi?

Bizim futbolda bir türlü anlayamadığım bir uygulama var. Bütün teknik adamlar sanki tanınmış olan değişiklik hakkını mutlaka oyunun içine sokmak gerektiğine inanıyorlar! İşte en çarpıcı örneklerden biri İsmail Kartal Hoca. Kimleri oyundan çıkarıyor, kimleri oyuna alıyor? Sahaya çıkardığınız ilk on bir doğru tercihse değişiklik sonrası hâlini tanıyabiliyor musunuz? Tabii, bu maçta en çok Kerem’in durumu önem kazanmıştı. Yapılan müdahale ve sonrasındaki açıklamalarla içimiz rahatlamış durumda.

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