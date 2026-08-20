Bir tek Kartal uçtu

Şampiyonluk yaşamış, dört büyükler diye adlandırdığımız takımların üçü lige başlangıçta galibiyet yüzü göremedi. En son sahneye Kara Kartal çıktı. Rakibi de Eyüpspor’du. Beşiktaş maçı 1-0 kazandı. Ama benim için burada en çok dikkati çeken, Beşiktaş’ın attığı goldü. Hem gol pası hem de gol vuruşu futbol sahalarında az görülen cinstendi. Ben önce bu ikiliyi kutluyorum.

Mahmut Uslu’ya bakın

F.Bahçe’nin yönetimine yeniden giren Mahmut Uslu, TFF’den Konyaspor’la oynanacak lig maçını ertelemesini istiyor. Başka takımların canı mı yok? Hep böyle kendi işinize geleni mi vurgulayıp ona buna mı çatacaksınız?

Lukaku hoş geldi

Fenerbahçe, transferde eskiden olduğu gibi net değil ama ara sıra yaptığı hamlelerle takımı güçlendirmeye çalışıyor. Bunlardan biri de Lukaku’nun transferiydi. Bakalım sahada nasıl bir katkısı olacak?

Gördünüz mü lig maçını?

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe’nin Ankara’ya gelene kadar oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar, bizim spor medyasında büyük zaferler olarak nitelendirilmişti. Ama bu defa aynı Fenerbahçe, bizim ligden Gençlerbirliği ile oynayacaktı. 1-0 da öne geçmişti. Ama önce 4-5 yedekle sahaya çıkıp 1-0 öne geçiyorsun, sonra beraberliğe yakalanıyorsun. Yedeklerini çıkarıp kenarda oturan aslarını sahaya sürüyorsun, yani takımı karmakarışık ediyorsun. Ve maçı 2-1 kaybediyorsun. Ben bu satırları yazdığımda Lyon maçı henüz oynanmamıştı. Bakalım ne olacak?

G.Saray ucuz kurtuldu

Son dört yılın şampiyonu Galatasaray’ın teknik direktörü futbolcuyken de aynı başarıyı göstermişti. Açılışı ligin yeni takımı Çorumspor’la yaptı. Sonuca bakın hele! Galatasaray kendi sahasında 2-1 mağlupken, uzatmada bulduğu bir golle 2-2’yi ancak kurtardı. Teknik direktörlerin bizim ligde hiçbir maçı hafife almaması lazım.

Nurlar içinde yat Süleyman Baba!

Beşiktaş’ın değil, bütün kulüplerin bana göre 1 numaralı efsane başkanı Süleyman Seba idi. Bizim ekranlardan birinde Süleyman Seba anıldı. Aslında ben, spor yayını yapan bütün ekranların bir numaralı gösterisinin Seba Başkan üzerinden olması gerektiğini düşünüyorum. Benim çok çok yakın bir dostumdu. Beşiktaş’ta heykelini diktiler. Seni özlüyor ve minnetle anıyorum, Süleyman Baba.

Yeşil İstanbul

Geçtiğimiz hafta A Spor’daki programa arabayla giderken Anadolu Yakası’nda bazı yerlerden geçtik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü de geçtikten sonra yolumuza devam edip kanala geldik. Eee, ne oldu derseniz? Ortalık yemyeşildi. Ben İstanbul’da doğmuş büyümüş bir adam olarak hiç bunca güzel yeşile bürünmüş bir manzarayla karşılaşmamıştım. Allah’ın hikmetine bakınız.

Fred çok aranır

Ekranları gezerken birkaçının altyazısında, Fenerbahçe’deki Fred’in kulüpten ayrılıp bir Brezilya takımına gittiği yazıyordu. Ben Fred’in Fenerbahçe’den ayrılışına pek anlam veremedim. Yeni yönetim “Seninle çalışmak istemiyoruz” dediği için mi gitti acaba? Ama şunu vurgulamakta yarar var: Fenerbahçe, Fred’i çok arar.

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