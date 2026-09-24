Dünyada görülmemiş gol

Trabzonspor, Galatasaray karşısında daha 4. dakikada 1-0 öne geçti. Hem de ne golle! Salah’ın attığı bu gol, eşine rastlanmayan bir goldü. Çünkü Galatasaray, maç daha 0-0’ken hem de dördüncü dakikada bir taç atışında komple rakip sahaya yerleşmiş ve oradan çıkan bir topu Salah gibi bir yıldız yaklaşık 80 metre sürüp Uğurcan’ın yanından filelere yollamıştı. Ben altı Dünya Kupası, altı Avrupa Şampiyonası, birçok uluslararası müsabaka seyretmiş bir kişi olarak benzer bir gole rastlamadım. Rastlayan varsa bana bildirsin…

G.Saray’ın hâline bak!

Okan Buruk’un takımı Galatasaray, Trabzon’da dörtlük oldu! Zaten takım sahaya çıktığında Barış’ın yedek kulübesinde olduğunu görünce “Trabzonspor bu maçta rahat oynar.” dedim. Nitekim Galatasaray adına maç 4-0’lık bir facia ile son buldu. Bu galibiyet Trabzonspor’a da şampiyonluk yolunda umut vermiştir.

Bu şeref bize ait

İspanya, FIFA Dünya Sıralaması’nda ilk sırada yer alan bir futbol ülkesi… Ve bu İspanya’nın Süper Kupası bizim sahalarımızda oynanacak! Real Madrid’den tutun da Barcelona’ya varıncaya kadar dört takım İstanbul’da karşılaşacak. Bu kupa düellosunu Türkiye’ye kim kazandırdıysa onu alnından öperim.

Kara Kartal uçtu ve düştü!

Beşiktaş, Fransa Ligi’nin ünlü takımı Marsilya’yı 4-1 yenerek tarihî bir zafere imza atıyordu. Bu maç perşembe akşamıydı. Sonra pazar günü Beşiktaş deplasmanda Amed’e 3-2 kaybetti! Avrupa kupası maçıyla lig maçı arasındaki süre çok kısaydı. Beşiktaş kaybedince bize yeni bir lider tanıtmış oldu.

Fenerbahçe dümdüz etti!

Galatasaray’ın ağır yenilgisinden sonra Fenerbahçe’nin Eyüpspor karşısında ne yapacağı merakla bekleniyordu. Tribünleri dolduran seyirci, Muric’in dört gol attığı 8-0’lık rekor bir galibiyet gördü. Eyüpspor, nereden topladığı belli olmayan siyahi oyunculardan oluşan komik bir takımdı ama İsmail Kartal’ın oyuncuları da cezayı kesmesini bildi…

Hoş geldin Amed Sportif

Millî maç haftasına girilirken bizim Süper Lig yepyeni bir liderle tanıştı: Amed Sportif Faaliyetler… Bu Amed Sportif’in üç maçını seyretme şansım oldu. Çok iyi organize olan bir takım olduğu fikri oluşmuştu bende. İşte bunun ispatı da Beşiktaş gibi güçlü bir takımı yenerek altıncı haftayı lider bitirmeleridir. Bakalım devamında ne yapacaklar?

Millî maç haftası

A Millî Takımımız, Uluslar Ligi’nde öyle üç rakiple karşılaşacak ki sormayın gitsin! Rakiplere bir bakın: Fransa, İtalya ve Belçika… Montella’nın öğrencileri bakalım bu çok ama çok zorlu üç rakip karşısında neler yapacak?

Büyük kupa Fener’in

Cumhurbaşkanlığı Kupası için parkeye çıkan Fenerbahçe ile Beşiktaş çok da heyecan vermedi ama zaten kupayı kazananın hem hocası hem de oyuncu kalitesi rakibine göre biraz fazlaydı. Müsabaka 13 sayı farkla sona erdi. Sanıyorum, kupayı kazanan taraf hâlâ Olimpiyakos yenilgisinin acısını yaşıyordu.