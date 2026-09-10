İşte takım bu

Bu sütunlarda çok defa yazmıştım. Ekrandan da haykırmıştım: Benim tuttuğum takım, Kadın Voleybol Millî Takımı diye. Allah’a bin şükür. Ne beni ne de bir Türk sporseveri yanıltıyorlar. Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez kazandılar. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Bir de size layık görülecek şu ödülleri öğrensem iyi olur.

Vlahovic bu işte

Beşiktaş’ın flaş transferi Vlahovic, Fenerbahçe maçının birinci devresinde sahada yoktu. Bakalım ikinci devre ne yapacaktı? İşte yaptı yapacağını; boş kaleye golü atarak Beşiktaş’ı bu zor deplasmandan galibiyetle çıkardı.

Bravo Skriniar

Fenerbahçe’nin kaptanı ve stoperi Skriniar, bence maç sonrası en doğru ve temiz konuşan kişiydi. Ne dedi biliyor musunuz? “Çok fazla açık oynadık.” Acaba diyorum, hiç olmazsa maçın devre arasında İsmail Hoca’ya bunu söyledi mi?

Aziz Yıldırım’dan…

Fenerbahçe başkanlığına dönen Aziz Yıldırım, Beşiktaş yenilgisinden sonra konuştu da konuştu. Hatta galiba, yanlış anlamadıysam, bazı kişileri de tehdit eder gibi oldu. Sayın Başkan, uzun zaman sonra bu zor göreve döndüğünüzde takımın başına İsmail’den başka kimseyi bulamadınız mı? Komik oluyor, haberiniz olsun.

Talisca haksız mı?

F.Bahçe’den gidişine hayret ettiğimiz Talisca, teşekkürünü ettikten sonra Fenerbahçe için can yakan bazı ifadeler kullanmış. Eh, şaşmayan yoktu doğrusu. Siz takımın gollerini atan, takımı sırtlayan adamı nasıl yarı yolda geri gönderiyorsunuz?

Bravo Nuri Şahin

Başakşehir’in başına geçen Nuri Şahin’in İstanbul fırtınası içinde ne yapacağı çok merak ediliyordu. Tamam, Galatasaray’a yenildiler ama Başakşehir, Nuri Şahin Hoca ile yoluna dik kafayla yürüyecek gibi görünüyor.

Trabzon, Hüseyin’i mi bekliyordu?

Fatih Tekke’nin 4-0’lık yenilgiden sonra istifa edişi, yönetimin bunu kabul etmeyip göreve devam etmesini istemesi, daha sonraki lig yenilgisiyle noktalandı. Ve göreve Hüseyin Çimşir gelmişti. Başta Trabzonsporlular olmak üzere futbola ilgi duyan herkes, ne olacağını merak ediyordu. Bir ara liderlikte oturan Gençlerbirliği’ni, Hüseyin Çimşir’in Trabzonspor’u, son yıllardaki kendi rekorunu kırarak 5-0 yendi. Devamını çok merak ediyorum doğrusu.

G.Saray’da ağır arıza

Galatasaray’ı sırtına alıp golleri ve futboluyla taşıyan Osimhen, son lig maçında da gol attıktan sonra sakata çıkmaz mı? O maç kazanıldı ama açıklanan bilgiye göre Osimhen en az iki-üç maç oynamayacak. Gelen haberlere göre Barış Alper santrfordaki görevine dönecek. Ben de buradan derim ki: Sakın ha Hoca, hem Barış Alper’i hem de takımı harcama.

Beşiktaş’ta kongre

Şaşırdım kaldım doğrusu. Durup dururken, iyi bir hoca ile şampiyonluk yoluna çıkılmışken Beşiktaş’ın önümüzdeki günlerde olağanüstü bir kongre yapacağı açıklandı. Çok merak ettim, sordum soruşturdum. Başkan Serdal Adalı, şu anki yönetiminden çok memnun değilmiş. Bu sebeple yönetimindeki bazı isimleri değiştirmek adına bu kongreyi yapmayı uygun görmüş.

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