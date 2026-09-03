Salah için ne demiştim?

Trabzonspor Salah’ı transfer ettiğinde yer yerinden oynamıştı. Ben de şöyle bir görüş öne sürmüştüm: “Trabzonspor hocasının düşündüğü oyun yapısı ile takımdaki futbolcular Salah’a uyum sağlayabilecek mi?” İşte bu sorunun cevabını lig maçında da aldık. Salah’ın gol attığı maçı Trabzonspor, Diyarbakır’da Amed Sportif’e 2-1 kaybetti. Hep şunu yazdım, söyledim: Futbol 11 kişiyle oynanıyor. Bu gerçek, şu anda Trabzonspor’un ayağındaki en büyük çelmedir. Bakalım ilerideki günlerde Trabzonspor takımını mı seyredeceğiz, yoksa Salah’ın tek başına yenilgilerin içinde kalışını mı?

BAŞKAN’IN YANGINI!

Samsunspor Başkanı, Fenerbahçe yenilgisinden sonra rakibini tebrik etti ve “Yedi eksiğimiz vardı.” açıklamasını yaptı. Benim bu konudaki bilgim zayıf ama Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı Samsun deplasmanında hiçbir şey oynamayan bir ev sahibini ve buna karşılık büyük teknik ve yerleşim farkı gösteren Fenerbahçe’nin rahat bir galibiyet alışını izledik.

OSİMHEN VARSA MESELE YOK

Galatasaray, kendi seyircisi önünde Göztepe’yi yenerken de zorlandı; zaten skor da 3-2’ydi. Yine başrolde Osimhen’i izledik. Atıyor, atabilmek için de herkesten top istiyor. İnanılmaz bir hırsı ve enerjisi var. Galatasaray, bu santrfor ceza almadıkça ya da sakatlanmadıkça galiba üst üste beşinci şampiyonluğunu da ilan edecek!

TALİSCA İŞİ NE İŞ?

Ekranlardan olsun, gazete sayfalarından olsun, bize duyurulan haber gerçekten inanılır gibi değildi. Ne mi o? Fenerbahçe’nin gollerini atan, yani takımını sırtlayan Talisca kulüple vedalaşıyordu! Bu transfer Talisca’nın ağır isteklerinden mi kaynaklandı, yoksa Fenerbahçe’deki futbol bilginleri (!) “Artık gitsin” mi dedi? Ama şöyle bir gerçek var: Talisca’nın bizim sınırlarımız içindeki gollerine hasret kalacağız.

BENİM TAKIM YİNE ŞAMPİYON

Benim takımım hangisi mi? Tabii ki Kadın Voleybol Millî Takımı. Akdeniz Oyunları’nda İtalya’yı da 3-0 yenerek yine altın madalyanın sahibi oldular. Hocasından bütün oyuncularına kadar hepsini sevgiyle tebrik ediyorum.

AZİZ YILDIRIM REKORA GİDİYOR

Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım kolları öyle bir sıvadı ki Fenerbahçe, yılları unutturacak transfer işlerini gerçekleştiriyor. Başta Talisca olmak üzere umulmadık isimleri gönderiyor, dünya futbolundaki birçok önemli ismi de kadrosuna katıyor. Yarın transferin son günü. Bakalım, Fenerbahçe’nin transfer raporunu nasıl göreceğiz? Rekor mu? Galiba öyle…

BİR ZAFER DE BASKETTE

Bizim Basketbol Millî Takımımız, buzu eriterek, yani İzlanda’yı farklı yenerek Dünya Kupası’na katılmayı garantiledi. Salondan gelen bu zafer için hocasından oyuncularına kadar hepsini kutluyorum.

MÜZİĞİN KANUNU

Geçtiğimiz perşembe kanalları dolaşırken başlıkta bulunan alaturka müziği dinlemeye çalıştım ama baktım ki bu programa katılanlar da müzik sunmaktan çok tıraş yapmayı seçmiş. Yazık yahu!