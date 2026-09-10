İmamoğlu out... Yavaş’la olur mu?

"Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim... 'Pışık' derim ona ben. Öyle yağma yok."

Ekrem İmamoğlu’nun, Ocak 2025'teki bu "pışık" çıkışının hedefinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu görüşü ağırlıktaydı.

Bu ikilinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında arz-ı endam ettiği 2023 seçimlerinden bu yana köprünün altından zaten çok sular akmıştı.

Önce partiyi, sonra Türkiye’yi yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla satın alabileceğini zanneden İmamoğlu, güç zehirlenmesi yaşayıp, CHP içinde oluşturduğu düşman kitlenin yaptığı ihbarlar ve yargıya ulaştırdığı belgeler sayesinde 2025 Mart’ında tutuklandı… Şimdi de çok ağır davalarla yüz yüze.

O’na geçmişte “Aramızda baba-oğul ilişkisi var” diyen Kemal Kılıçdaroğlu bile ‘Asrın Yolsuzluk Davası’ sanığı İmamoğlu için “Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil. Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi diye siyasi dava diyemeyiz. O ayrı, bu ayrı” açıklaması yaptı.

Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener gibi, siyasi hayatında çok şey borçlu olduğu Kemal Kılıçdaroğlu’nu da kaybeden İmamoğlu’nun son umudu, hileli kurultayla CHP Genel Başkanlığına oturttuğu Özgür Özel’di, lakin orada da işlerin değiştiği görülüyor.

Mutlak butlan kararı sonrası Yeni Parti’sini kuran Özel’in haftalardır Silivri’ye gitmemesi de bunun en büyük işareti.

Yaklaşık 4 bin sayfada anlatılan iddianamedeki suçlamalara bir tek izahat getirmeyerek, sadece “Cumhurbaşkanı adayımıza siyasi operasyon yapıldı” diyen Özgür Özel’in, geçmişte “Zorla konuşturuluyorlar” iddiasında bulunduğu şahitlerin ve itirafçıların mahkemede aynı şeyleri İmamoğlu’nun yüzüne de söylediğini görünce, susmaktan başka seçeneğinin kalmadığını anlıyoruz.

Hoş, suçlamaların hedefindeki İmamoğlu bir şey diyemiyor ki, Özgür Özel ne diye savunacak!

20 ay önceki “pışık”tan, bakın bugün nereye gelindi.

İmamoğlu’nun, geri döndürülemez biçimde seçeneklerden silinmesi, hiç şüphesiz “pışık”ta gayet sarih tarif ettiği Mansur Yavaş’a yaradı.

Şimdi Özgür Özel istiyor ki Yavaş kendi partisine katılsın, Kılıçdaroğlu arzuluyor ki CHP’de kalacağını açıklasın.

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CHP’den istifa etmeyen, ama dünkü 103. yıl kutlamaları dâhil olmak üzere, mutlak butlan kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte de görünmek istemeyen Mansur Yavaş’ın, üçüncü yol formülüyle her iki tarafın ortak adayı olmayı istediği açık.

Hatta buna İyi Parti, Yeniden Refah gibi seçenekleri de katarak, 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurduğu Altılı Masa gibi geniş bir tabanın desteğini çekmeye çalışacak.

Hakkını teslim edelim, Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda aldığı yüzde 48,5 oy hiç de azımsanacak oran değildi.

Hem de Suriye ve Irak’tan askerimizi çekeceğini, Kandil’deki terörist elebaşlarının istediği ‘yerel yönetimler özerklik şartı’nı mutlaka uygulamaya koyacağını, kanun hükmünde kararnamelerle uzaklaştırılan FETÖ’cüleri yeniden devlet kadrolarına dolduracağını vadettiği hâlde!

Bu esnada dış politika danışmanları da “Ne işimiz var Libya’da? Biz emperyalist miyiz?” diyor, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de NATO ülkelerine bağlı kalmayı vadediyor, Karabağ savaşında Ermenistan’a karşı Azerbaycan’a verdiğimiz desteği iftiralarla karalıyordu.

Suriye’deki sınırımıza İsrail’in konuşlandırdığı YPG’lileri terörist görmedikleri de zaten ağızlarından düşmüyordu.

Seçilse böyle bir cumhurbaşkanının yardımcıları kimler olacaktı?

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu.

Hesaplar tutmadı; önce İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nu yedi, sonra Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu.

Eski gücünde olmasa da oyuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Mansur Yavaş da giderse dımdızlak ortada kalırız” endişesini anlamak mümkün.

Artık hiçbir algı çalışmasıyla İmamoğlu’nu kurtaramayacağını gören Özgür Özel’in de Yavaş’ı vitrine koymak istemesi anlaşılır bir durum.

İmamoğlu’nun dediği gibi; bir adım geride durup, üç adım geriden izleyip, Ekrem İmamoğlu tökezleyince onun yerine geçtiği görülen Mansur Yavaş, bir tarafı seçmeden, bakalım durumu ne kadar idare edebilecek?

Diyelim ki etti ve iki partinin ortak adayı oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023’te aldığı yüzde 48,5’in içinde DEM’in oyu yok muydu?

Tabii ki vardı, hem de eksiksiz.

Peki ya şimdi?

DEM Yavaş’a zaten sıcak yaklaşmazdı, şimdi hiç olmaz.

Çünkü CHP 2023’ten bu tarafa kendi içindeki ayak oyunlarıyla uğraşırken, Türkiye’de de çok şey oldu.

Terörsüz Türkiye, siyasi ezberleri temelden değiştiren en önemli hamle…

Geçmişte oy uğruna silahlı terör örgütüne taviz vermeyi göze alanlar, örgütün silahla yapamadığını sandıkta yapmayı vadedenler, yurdumuzu bölme hedeflerinden tamamen vazgeçip kendini fesheden ve silahlarını teslim eden bir yapının siyasi koluyla bugün hangi temelde iş birliği yapacak?

O siyasi kola destek veren Kürt seçmen, devletin bugün attığı çok büyük adımlar karşısında, hangi gerekçeyle CHP ya da Yeni Parti’nin adayına destek olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin ‘kardeşliği ebedî hâkim kılma’ vizyonuyla attığı cesur adımlar karşısında Mansur Yavaş ne vadedecek de oy alacak?

Şimdi birileri ‘milliyetçi oylar’ falan diyecektir…

Tel Aviv, FETÖ bağlantılı sözde milliyetçi ufak partiler, artık askerimize-polisimize silah doğrultan teröristler kalmamışken ne vadedecek de oy isteyecek?

Söz konusu milliyetçilikse Malazgirt’ten İsrail’e “Atımızın kuyruğunu bağladık” sözleriyle meydan okuyan Erdoğan’a karşı Mansur Yavaş ne diyecek de tercih sebebi olacak?

Erdoğan’ın yaptıkları ve kendi karnesi ortadayken, savunmadan ulaşıma, dış politikadan yargı ve güvenliğe kadar, hangi alanda ne söyleyebilecek?

***

Dedik ya, 2023’ten bu yana çok şey değişti…

Suriye diyorlardı, Suriyeli diyorlardı, onlar da ellerinde patladı.

Geriye kala kala ekonomi kaldı.

Lakin orada da bir şey demeye yüzleri yok, çünkü yerel yönetimlerde gösterdikleri performans(!) CHP ve Yeni Partililerin ekonomiyi nasıl yöneteceklerinin de ispatı olarak önlerine konacak.

Hülasa bu işler partilerin oy oranlarını toplamakla olmuyor…

Dünyanın gidişatını, Türkiye’nin risklerini, yönetime talip olanların vizyonunu gayet güzel okuyan seçmeni neye, neyle ikna edeceksiniz, bunun cevabını vermeniz lazım.

Muhalefetin anlayamadığı, işte tam da bu.

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