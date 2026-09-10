Boykot, hizaya getirir!..

2025 yılı cirosu 24 milyar 811 milyon avro olan, dünya çapında 3 bin 722 satış şubesi bulunan ve yurdumuzda da yüzde 20-25 pazar payı bulunan ünlü Alman ayakkabı markası Adidas, şu aralar ülkeler çapında yaşadığı boykot, öfke ve protestolar sebebiyle soğuk terler döküyor…

Milyarlarca avroluk ciro ve buna bağlı olarak da elde edilen milyarlarca avroluk kâr, adı belli şirketi doyurmamış olmalı ki yeni bir hamle yapmış. Bunu yaparken de duygulara hitabın esas alındığı anlaşılıyor:

Bilindiği gibi ayakkabı "çift" kelimesiyle çokça anılır. "Çocuğa bir çift ayakkabı alacağım" gibi. Burada çift, her iki ayağı ifade eder. Bu firma, merhametinden mi, ideolojisinden mi, para hırsından mı bilinmez bu defa tutmuş, çift ayakkabı gibi bacağının, ayağının birini kaybetmiş, "empute olmuş" denen insanlar için de "tek ayakkabı" imâline başlamış. Hâdisenin kınanacak bir tarafı yok, aksine insanlık ailesinin bir kısım ferdlerinin düşünülmesinden dolayı takdire değer. Ne var ki imâlat iş kolunda malı imâl etmek yetmez. Onu duyurmak ve tanıtmak da gerekir. Aksi hâlde yüklü imâlatlar depoda kalabilir. Bahse konu şirket, İstanbul Gedikpaşa’da mütevazı bir ayakkabı imâlathânesi değil de küresel bir şirket olduğuna göre imâlatı yüklüdür. Onun için imâl ettiği tek ayakkabıları, albenisi olacak çekici ekran ve sair reklamlarla muhataplarına duyurmak, sevdirmek lâzım gelir…

Adidas şirket yöneticileri de bunu düşünmüşler. Ardından da tabiatıyla başka şeyler düşünmüşler:

-Reklam, yapılacak ama reklamda kim oynayacak?

Nasıl düşünüp-taşındılar, aralarında nasıl bir sonuca vardılarsa nihâyetinde bu reklamlarda bacağının birini kaybetmiş bir İsrailli askeri oynatmaya karar vermişler. Böylece İsrail ordusundan emekli Shalev Biton’un "tek ayakkabı hizmeti" reklamında "reklam yüzü" olmasına karar verilmiş ve karar uygulamaya konularak ağustos ayından itibaren gösterilmeye başlanmış.

Adı geçen asker, Mayıs 2021’de İsrail ordusu Gazze’ye saldırırken bacağını kaybetmiş biridir.

Söz konusu kabahatli şirket, bu fikrini, aynı vaziyetteki bir İsrailli, 1 Filistinli asker veya sivil, çocuk veya genç veya yaşlı şeklinde her iki taraftan eşit cins ve sayıda insanla yapsaydı buna hiç kimse tek kelime etmezdi. Zaten edilemezdi. Yapılan, insana hizmet olarak görülürdü.

Nitekim, İsrailli askerin yer almadığı tek ayakkabı reklamları, Ocak 2026’dan itibaren Avrupa genelinde yapıldığı hâlde öfke, tepki ve protestoya yol açmamıştı.

Adidas’ın ağır suçu şudur:

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze ve Batı Şeria’da binlerce Filistinli askerle çoğu çocuk, genç ve kadın olmak üzere yine binlerce insan, Siyonist İsrail güçleri tarafından en az bir uzvundan mahrum edilip, kolsuz veya bacaksız bırakılmış veya bunları büsbütün kaybetmişken bu şirketin, o insanları yok sayarak Siyonist bir askeri, reklam adıyla "kahraman" havasında reklam oyuncusu yapması dünyanın 5’te 4’ünde şiddetli şekilde protesto, boykot ve öfkeye yol açtı. Yerküredeki vicdanlı insanları temsil eden bu değerli boykotçular, yerden göğe kadar haklıdır.

İşin gülünç yanı, mevzubahis şirketin, vicdanları kanatan bu marifetine sahip çıkmayarak "reklam, benim eserim değil, yerel şirket yapmış" demesidir. Daha beteri de var; yapılan lafta özrü, Almanya’daki şirket merkezi değil, Arap ülkeleri temsilciliği açıkladı.

Hani Türkçede şöyle güzel bir deyiş vardır:

-Sen, herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?!!!

Tam da bu sözün günü…

Nice patronun, yerli ve yabancı şirketin, tuz-buz olduğunu, yıkılıp gittiğini görmüşlüğümüz vardır:

Hatırlanır mı?

’90’larda İmar Bankası diye bir banka vardı. O günlerin büyük bankalarındandı. TV reklamları, "gümmm!!!" diye bir sesle başlar ve kalın bir erkek sesiyle "kale gibi banka!!!" iddiasıyla devam ederdi: Bankanın sahibi ve Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan’la Sarıkamış’a giderken evvela uçakta, sonra da otelde kendisine çok nasihat ettik. Fakat o, bildiği yolda yürüdü. Bugün öyle bir banka mevcut değil…

Sesimizi, şâyet duyarlarsa alınlarında boncuk boncuk ter olduğunu düşündüğümüz Adidas yönetim kuruluna da bir nasihatimiz olacak:

-Çok büyük ayıp işlediniz! Boykot yapanlar, öfke duyanlar haklıdır. Şükredin ki tepkiler bu safhada kalıyor. Öyle gayrı ciddi, kaçamak özürlerle, suçu başkasına yıkmayla af edilmez, vicdanlarda beraat etmezsiniz!.. Yanlışınızı tamirin tek yolu vardır. O da 1 yıllık, olmadı 6 aylık, olmadı 3 aylık net gelirinizi Gazze’ye, Gazzeli mazlum ve mağdurlara bağışlamaktır…

Bu savaşta 3-5 Gazzeli ölmedi.

5-10 Gazzeli, gazi olmadı.

İşgalci İsrail’in, katil Netanyahu’nun saldırılarında 100 bine yakın Filistinli bebek, çocuk, kadın, ihtiyar ve asker… masumu, ya katlettiler veya sakat bıraktılar.

Bu sayı, bilinen tahmindir.

Bir de enkazların altı var.

Enkazlar, ceset dolu…

Siz de inanıyor musunuz?

Filistinli de insandır!

Rahim Er'in önceki yazıları...