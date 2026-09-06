Derbi dediğin böyle olur

F.Bahçe ile Beşiktaş, derbi düzeyinde son yıllarda bugüne kadar hangisinin sahası olursa olsun böylesine çekişmeli, zaman zaman kalitesi de yükselen bir maç oynamamışlardı. Ben maçın skorundan önce söylemek isterim…

F.Bahçe, Asensio dışında bence sahaya tam kadrosuyla çıkmıştı. Tabii ki Beşiktaş için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu arada yeri gelmişken hemen vurgulamak isterim, Beşiktaş’ın ikinci golünü atan Vlahovic, o dakikaya kadar sahada var mıydı, ben pek fark etmedim.

Ortası iyi olan kazandı…

F.Bahçe’de orta alandan rakibi eksilterek, dengesinde arıza verdirerek pek öne çıkış görmedik. Ama bunu çok az da olsa Beşiktaş yaptı. İsmail Hoca böylesine kritik bir oyunda acaba İsmail’i maçın sonuna neden sakladı, onu da anlamış değil. İsmail demek, takımın öne çıkışlarında arka planına güvenerek rahatlık bulmak demektir.

Beşiktaş bu konuda rakibine oranla sanki daha doğru eylemler yapıyordu. Tabii hiç sevmediğim bir konuyla ilgili saptama yapayım. Halil Umut Meler gibi şu anda ülkenin bir numaralı hakemi bence göğsündeki kokartına yakışmayan birkaç karar verdi. Ha, sonucu etkiledi mi, öyle demek istemedim.

Ederson da olmasa…

Bugüne kadar bu iki takımın özellikle Kadıköy’de oynadığı maçlara şöyle bir bakarsak çokça deplasman takımının yani Beşiktaş’ın öne çıktığı maçları hatırlıyoruz. F.Bahçe’nin kalecisi Ederson, takımını ayakta tutmaya çalışan adamdı.

Ama tekrar altını çizmekte yarar var; çok hareketli, çok yüksek tempolu, adına yakışır bir derbi izledik. Bakalım şimdi bu iki Avrupa temsilcimiz önümüzdeki hafta oynayacakları maçlarda bize neler sunacaklar?

Maçın adamı: Ederson

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